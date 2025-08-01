FUTBOL
Llum verda al concurs de creditors del Lleida CF
Luis Alberto Mir serà l’administrador del club després d’acceptar ahir el càrrec
El jutjat Mercantil de Lleida va admetre ahir a tràmit la sol·licitud de concurs de creditors voluntari del Lleida CF, un pas imprescindible i necessari perquè el club pugui rebre ingressos i desbloquegi la seua activitat ordinària.
De fet, ahir mateix l’advocat Luis Alberto Mir, d’Advocats Centre Gestor, va ser designat com a administrador concursal de l’entitat i, després d’acceptar el càrrec, serà l’encarregat de supervisar l’activitat econòmica del club a partir d’ara. L’últim escull perquè el concurs sigui actiu al cent per cent i el club pugui quedar-se amb els ingressos és que el jutge autoritzi la suspensió dels embargaments i que aquests quedin congelats mentre duri el procés. A més, el Lleida CF també ha sol·licitat al jutge que l’agost sigui un mes hàbil (normalment els jutjats no operen) perquè el procés no quedi bloquejat en cas que el club requereixi alguna altra qüestió processal.
Una vegada acceptat el concurs, una de les primeres accions que pretén activar el club és la campanya d’abonats, de la qual donarà més detalls pròximament per obrir-la com més aviat millor al públic, ja que l’entitat espera cobrir una bona quantitat del pressupost (de 600.000 euros) amb els abonaments. De fet, espera almenys assolir els 3.000 carnets de la passada temporada per complir les seues previsions pressupostàries. A més, l’entitat també es quedarà els ingressos per patrocinis i la venda de les samarretes, que també s’anunciaran aviat.
El Lleida CF va presentar el concurs l’11 de juliol, com a pas imprescindible per mantenir-se amb vida.
Des d’aleshores, restava en compàs d’espera, encara que va formar una plantilla, amb Jordi Cortés com a entrenador, que jugarà el seu primer amistós demà (19.00) davant de l’Atlètic Montsó, amb entrada gratuïta a l’Isidro Calderón.
A la mateixa hora, a partir de les 18.30, està previst que es disputi l’Andorra-Europa al Camp d’Esports, un partit que es disputarà a l’estadi lleidatà com a gest de solidaritat amb el Lleida CF, que rebrà l’ingrés íntegre de la taquilla.