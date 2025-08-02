HOQUEI
Lleida acollirà la Final Four de la Lliga Catalana
El Llista provarà d’arribar a la fase final, que es jugarà a l’Onze de Setembre
El pavelló Onze de Setembre de Lleida serà per primera vegada la seu de la Final Four de la Frit Ravich Lliga Catalana masculina, segons va anunciar ahir la Federació Catalana d’hoquei. L’edició 21 de la competició es resoldrà a la capital del Segrià entre el dijous 11 de setembre i el diumenge 14, encara que per motius televisius la final podria avançar-se al dissabte 13.
L’organització de l’esdeveniment es dividirà entre la Federació Catalana, l’Associació Nacional de Clubs d’Hoquei Patins (ACHP) i el Pons Lleida. No obstant, la seua condició d’amfitrió no assegura que el conjunt lleidatà disputi la fase final, sinó que haurà de guanyar-se-la en la fase de grups.
El Pons Lleida va quedar enquadrat al grup C al sorteig, al costat de Calafell i Shum Maçanet. Està previst que el primer duel dels lleidatans sigui el 22 d’agost davant del Shum (21.00), a casa en la jornada 2 (després de descansar en l’1), i es jugarà el bitllet a la fase final a Calafell el dia 30 (19.30), si no hi ha modificacions de data. Només el primer classificat dels quatre grups es classificarà per a la Final Four de Lleida. El grup A el formen Barça, Caldes i Voltregà; Reus, Alcoi i Sant Just conformen el B, mentre que el D està compost per Igualada, Noia i Cerdanyola.
L’assignació de Lleida com a seu també implicarà que es disputin a l’Onze de Setembre les competicions de base amb equips dels clubs participants a la Lliga Catalana, no només d’aquells que comptin amb representació del seu primer equip a la Final a Quatre. El format i els participants es presentaran pròximament.
Enrich Duch, president del Pons Lleida, assegura que acollir la competició és “un aval al gran treball que s’està realitzant des del territori a favor de l’hoquei”. “Lleida és un dels millors llocs organitzant fases finals. És garantia d’èxit assegurat, més encara en una temporada especial per al club, la del 75 aniversari”, va afegir.
Per la seua part, Edu Amat, entrenador de l’equip lleidatà, considera que aquesta assignació suposa “una motivació per al vestidor”, encara que recorda que “els partits es disputaran en pretemporada i l’important és la preparació”.