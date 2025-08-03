FUTBOL
El Mollerussa espera 1.000 abonats aquesta temporada
El club del Pla d’Urgell augmenta els preus un 20% i crea el carnet familiar
“Un equip, una ciutat” és el lema de la nova campanya de socis que ja ha posat en marxa el Mollerussa de cara a aquesta pròxima temporada, en la qual l’equip tornarà a competir a Tercera RFEF, categoria en la qual coincidirà amb el Lleida CF. “L’objectiu que ens hem marcat és arribar als 1.000 abonats”, explica el president del club del Pla d’Urgell, Andreu Subies, cosa que suposaria doblar la xifra amb què comptaven la passada temporada.
El Mollerussa ha incrementat els preus un 20%, tal com es va aprovar en l’última assemblea de socis, mentre que la principal novetat per a aquesta temporada és la creació del carnet familiar. “Hi ha molts aficionats a qui agrada venir en família als partits i hem pensat a oferir-los aquesta possibilitat. Per una mica més de preu poden disposar de tres carnets”, afegeix en aquest sentit Subies.
El preu del carnet de soci general és de 120 euros, encara que existeix l’opció de ser “soci protector”, un cas en el qual el preu és de 250 euros.
Quant al carnet familiar costa 180 euros, encara que amb aquest poden entrar al Municipal tres membres d’una mateixa família. El carnet jove, per a socis de 16 a 18 anys, costa 40 euros, mentre que el de jubilat s’ofereix a 80.
També hi ha una opció denominada carnet familiar base, per a familiars de jugadors del futbol base del club que, per 50 euros, permet obtenir dos carnets.
Els carnets poden adquirir-se a través de la pàgina web del club o, presencialment, a les oficines de l’entitat, de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00.
El carnet familiar base només pot adquirir-se a les oficines de l’entitat. El pressupost que destina el club aquesta temporada al primer equip s’acostarà als 300.000 €.
Quant a l’activitat esportiva, el Mollerussa disputa demà el seu primer compromís en el Torneig d’Històrics del Futbol Català, al camp del Martinenc. L’equip de Kiku Parcerisas competeix al Grup A al costat de Reus i Martinenc (a partir de les 18.00). La competició consta de quatre grups de tres equips, que juguen en format triangular i el primer de cada grup passa a les semifinals de dissabte.