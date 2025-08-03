JUJITSU
Tres ors per al Panther Team Lleida a la Summer Cup 2025
El Panther Team Lleida, dirigit pel mestre Yones Orfi, va aconseguir grans resultats a la Summer Cup 2025, celebrada a la Nucia (Alacant), dins del circuit nacional SpainBJJTour.
Orfi es va proclamar campió a la seua categoria, i el seu alumne Sergio Colias va firmar una actuació destacada amb una doble medalla d’or, ja que es va proclamar campió a la seua categoria i a l’absoluta.
L’equip consolida així la seua projecció al Brazilian Jujitsu estatal.