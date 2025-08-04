ATLETISME
Èrika Sellart, bronze estatal en llançament de javelina
Primer podi absolut en un Campionat d’Espanya per a l’atleta lleidatana
L’atleta lleidatana Èrika Sellart va conquerir ahir la medalla de bronze en la modalitat de llançament de javelina, en el Campionat d’Espanya absolut que s’ha disputat aquest cap de setmana a Tarragona. Ho va aconseguir amb un llançament de 50.00 metres, la seua millor marca personal, que li va valer el tercer calaix del podi i la seua primera medalla en categoria absoluta en una competició estatal. Èrika Sellart, de 18 anys i que encara és sub-20 de primer any, competeix amb el club Diputació València CA i té un ampli palmarès en campionats d’Espanya, en els quals ha aconseguit deu medalles més, dos ors, una plata i un bronze en categoria sub-16; un or, dos plates i un bronze en categoria sub-18 i una plata i un bronze en sub-20. Ja va participar fa dos anys a l’Estatal absolut, finalitzant en quarta posició.
La medalla d’or va ser per a Arantza Moreno, del Pamplona At., que va firmar una marca de 53.15 metres, mentre que la plata va ser per a Enya Carretero, de l’Alcampo Scorpio 71 de Saragossa, que va fer un millor llançament de 50.93. Amb els seus 50 metres, la lleidatana ha firmat també la mínima per competir en el pròxim Campionat d’Europa. Serà la quarta vegada que prendrà part en una competició internacional. En el Campionat Iberoamericà d’atletisme del 2023, disputat al Perú, va guanyar la medalla d’or en categoria sub-18 amb un llançament de 47.33 metres.
Ahir, Mariona Armero, del Lleida UA, va disputar les semifinals dels 200 metres, en les quals va fer un temps de 24.45 que no li va permetre passar a la final. Dissabte Bernat Erta es va proclamar campió d’Espanya dels 400 metres, títol que obté per segona vegada després d’haver-ho aconseguit el 2020.
Una de les victòries més destacades la va assolir l’atleta de Banyoles Esther Guerro, campiona als seus 35 anys en els 1.500 metres. És el desè títol per a la veterana atleta i el tercer consecutiu.