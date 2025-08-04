FUTBOL
Estrena meritòria del nou Lleida CF
El nou Lleida dona la cara en el primer test a Montsó, malgrat jugar més de mitja part amb deu jugadors. Luis Silva va ser l’autor del 2-1 lleidatà, que retallava distàncies en el tram final
El nou Lleida CF va tancar ahir amb derrota davant del Montsó (2-1) el seu primer amistós de pretemporada, que va servir per provar per primera vegada la plantilla que dirigirà Jordi Cortés en l’aventura a Tercera RFEF. El matx es va decantar a favor del Montsó quan s’arribava al primer quart d’hora i, a banda del desavantatge, el conjunt blau va haver de resistir amb un home menys més de mitja part, perquè Rusi va ser expulsat en el minut 37. El 2-0 no va arribar fins al 85 i es va trobar amb la reacció immediata del Lleida, que va establir el 2-1 definitiu mitjançant un gol de Luis Silva en el servei d’una falta lateral, que va suposar el primer gol de la pretemporada blava, que va arrancar amb un important número d’aficionats lleidatans desplaçats.
Amb una plantilla de cares noves a excepció d’Òscar Rubio, que va capitanejar l’equip, Cortés va plantejar un onze amb els altres tres fitxatges confirmats (Rusi, Putxi i Quim Montenegro) acompanyats pels futbolistes més experimentats que van arrancar dilluns.
No obstant, l’expulsió de Rusi per una picabaralla en la sortida d’un córner va posar potes enlaire el pla d’un Lleida que llavors ja perdia per 1-0, després d’una diana des del centre del camp d’Arnedillo, aprofitant que el porter Olivera estava avançat. L’equip aragonès, que l’any passat va estar a punt d’ascendir a Segona RFEF, va doblar el seu avantatge en la sortida d’un córner en el tram final, abans del 2-1 de Silva, un dels joves que van disputar la segona meitat.
Europa i Andorra, representat per Piqué, mostren el seu suport al Lleida
L’Europa i l’Andorra van escenificar ahir la seua mostra de suport i solidaritat al Lleida per la seua difícil situació, disputant un amistós al Camp d’Esports, que va reunir 822 espectadors segons el club, que rebrà íntegrament els ingressos de la taquilla del matx, en el qual es va imposar el conjunt del principat per 3-1. Les entrades costaven 5 euros, per la qual cosa el Lleida s’assegura una recaptació d’uns 4.100 euros, a més que alguns aficionats que no van poder assistir al duel van fer un donatiu amb el cost de l’entrada a través de la penya Blues Nord, ja que la venda va ser només ahir a les taquilles, generant fins i tot algunes cues.
La comitiva andorrana estava liderada pel president del club, Gerard Piqué, que va voler enviar un missatge de suport al Lleida. “És una situació difícil, però si la gent ajuda li donaran la volta i les coses aniran bé”, va dir l’exblaugrana, que també va explicar que “si podem ajudar que un històric com el Lleida es recuperi econòmicament, estem encantats”.Per la seua part, l’Europa, ascendit a Primera RFEF, va lluir una samarreta especial amb la inscripció “Lleida CF” en lloc dels noms dels jugadors que aviat traurà a la venda.
Cortés: “És un dia històric, aquest partit podria no haver-se jugat”
El tècnic del Lleida CF, Jordi Cortés, va reconèixer que l’expulsió soferta a la primera meitat “ens ha trastocat tots els plans que teníem per al partit d’avui i ens hem dedicat que passessin els minuts per no perdre de molt”, però va voler posar en relleu que “avui és un dia històric, perquè implica que hem començat una nova pretemporada”. “Aquest partit podria no haver-se jugat mai i som aquí després de l’esforç de molta gent. És una cosa bona de recordar”, va voler recordar el tècnic, que va destacar el paper dels jugadors que van disputar la segona meitat del matx. “Amb nois molt joves hem competit bé”, va afirmar.