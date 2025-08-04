NATACIÓ
Sense final en els 400 estils
La lleidatana Emma Carrasco finalitza al lloc 13 en les preliminars de la seua última prova a Singapur. Tot i no atansar-se a la seua millor marca, va ser el seu millor resultat en el campionat
La nadadora lleidatana Emma Carrasco (CN Sant Andreu) va tancar ahir la seua participació en els Mundials de natació de Singapur amb una tretzena posició en les preliminars dels 400 metres estils, una prova en la qual la jove competidora, de 19 anys, va oferir un bon rendiment, encara que insuficient per entrar a la final. No obstant, el d’ahir va ser el millor dels tres resultats que ha aconseguit Carrasco en la seua segona presència mundialista, després d’estrenar-se el 2023 a Fukuoka.
La lleidatana va obrir la seua participació amb un setzè lloc dilluns en els 200 estils, assolint les semifinals després de disputar una repesca. La seua segona aparició a la piscina va ser dijous, disputant les sèries dels 200 braça. Va firmar el vint-i-unè temps, per la qual cosa no va accedir a les semifinals.
Ahir, en les preliminars dels 400 estils –que donaven accés directe a la final–, la lleidatana estava ubicada en la sèrie 3 al costat de la favorita canadenca Summer McIntosh i va completar la distància en un temps de 4:44.47, quedant setena de la seua sèrie i a sis segons del tall necessari per classificar-se entre les vuit millors.
La del Sant Andreu va nadar de menys a més: va ser novena després de la papallona, va guanyar posicions en esquena i braça i va tocar sisena en l’últim gir abans de l’estil lliure per finalitzar setena.
Tanmateix, no va aconseguir atansar-se a la seua millor marca personal, fixada en un 4:37.75, que va signar en el campionat d’Espanya celebrat a Sabadell el mes de febrer del 2024, en la preparació dels Jocs Olímpics.
En la mateixa sèrie va nadar l’andalusa Alba Vázquez, que va finalitzar just darrere de la lleidatana, vuitena en la seua sèrie i amb el catorzè temps global. Amb les seues dos eliminacions van finalitzar les participacions individuals de la delegació espanyola en el campionat.
D’altra banda, en les preliminars de relleus 4x100 estils, ni els homes ni les dones espanyols van aconseguir avançar a la final al ser setzens i dissetenes, respectivament.
McIntosh firma el seu quart or a l’imposar-se en la final de la prova
La canadenca Summer McIntosh va aconseguir ahir la seua quarta medalla d’or en els Mundials de Singapur a l’imposar-se en els 400 estils amb 4:25.76, rècord del campionat, encara que lluny de la seua plusmarca. Jenna Forrester i Mio Narita van compartir la plata. La xinesa Zidi Yu, de 12 anys, va tornar a ser quarta. En categoria masculina, el francès Léon Marchand va revalidar el seu títol amb 4:04.73, lluny del seu rècord mundial. En 50 braça, la lituana Ruta Meilutyte va sumar el quart or consecutiu (29.55) i Lilly King es va acomiadar amb un cinquè lloc. El tunisià Ahmed Jaouadi va firmar el doblet en fons al guanyar els 1.500 lliure. Kliment Kolesnikov va firmar el seu primer or mundial en 50 esquena (23.68) i Meg Harris va conquerir els 50 lliure. El relleu femení d’EUA va batre el rècord del món en 4x100 estils amb 3:49.34.