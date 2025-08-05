FUTBOL
El defensa Pablo Bolado, nou reforç per a l’equip de Gabri
L’equip de Gabri Garcia va iniciar ahir una estada de pretemporada de 4 dies
L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Gabri Garcia, ja té una nova peça per armar la plantilla amb la qual el club lleidatà debutarà a Segona RFEF. Es tracta del defensa càntabre Pablo Bolado, la incorporació del qual va anunciar ahir el club i que es va desplaçar directament a la Val d’Aran, on l’equip va iniciar ahir una estada de pretemporada de quatre dies.
Pablo Bolado Marigómez (Santander, 10-7-1998) té 27 anys i arriba a l’entitat lleidatana procedent de l’UD Unión Sud Yaiza, equip canari amb el qual va jugar la passada temporada a Segona RFEF i en el qual va disputar 32 partits oficials. Ocupa la demarcació de lateral esquerrà i va ser un dels jugadors fixos en l’esquema de l’equip. És un futbolista que destaca per la consistència defensiva, un bon posicionament tàctic i la capacitat de sumar-se a l’atac amb criteri, segons es va assenyalar des del club.
Format a les categories inferiors del Racing de Santander, el saguer ha passat per diferents equips, com el CD Calahorra, el CD Cayón o el Solares, en els quals ha anat progressant i adquirint experiència. Es tracta també d’un jugador polivalent, que pot ocupar diferents posicions en la línia defensiva, i pot actuar també com a central.
Amb l’arribada de Bolado, l’Atlètic Lleida veu reforçada la defensa amb un perfil que estava buscant el club, el d’un jugador amb experiència que coneix bé la categoria i que aportarà solidesa i equilibri.
❘ garòs ❘ La plantilla de l’Atlètic Lleida va iniciar ahir la seua estada de pretemporada a la Val d’Aran, que es prolongarà fins aquest dijous i que combinarà les sessions tàctiques i físiques amb activitats lúdiques. Tot amb l’objectiu d’arribar el millor possible a l’inici de la Lliga, en la qual l’equip debutarà aquesta temporada a la Segona RFEF. A la tarda, una vegada instal·lats a l’Hotel Montarto, el seu quarter general durant aquests dies, Gabri Garcia ja va dirigir la primera sessió d’entrenament. L’equip també va rebre el seu més recent fitxatge, el defensa càntabre Pablo Bolado, el fitxatge del qual va anunciar ahir el club (vegeu el desglossament).
L’expedició lleidatana va partir al matí cap a la Val d’Aran i després d’instal·lar-se a l’hotel i fer el seu primer dinar junts, a la tarda es va dirigir al camp de futbol de gespa natural de Garòs, on l’equip es va exercitar en una primera sessió de treball.
Avui i demà la plantilla s’exercitarà en doble sessió, per anar adquirint la càrrega necessària, aprofitant un entorn idoni per al treball d’equip. Demà a la tarda, l’expedició també farà una activitat lúdica per reforçar el grup.
L’equip farà un darrer entrenament a Garòs dijous al matí, abans de reprendre la tornada a Lleida, on prosseguiran amb la seua preparació. Ho faran ja de cara al primer partit amistós de pretemporada, que disputaran aquest dissabte a la Ciutat Esportiva del Saragossa, on s’enfrontaran al Deportivo Aragón, equip que milita també en la Segona RFEF, tot i que en un grup diferent, el 2. El dia 13 visitaran el Vilanova.