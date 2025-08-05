FUTBOL
El Girona ultima la cessió del lleidatà Jastin García al Mirandés, de Segona
El futbolista lleidatà Jastin García és a un pas de sortir cedit des del Girona al Mirandés, de Segona divisió, segons va avançar ahir el periodista de la cadena SER Nil Solà. El jove extrem, de 21 anys, tindrà l’opció de tenir continuïtat en el futbol professional després de ser una peça clau en l’ascens del filial gironí a Segona RFEF i d’haver fet fins a la data la pretemporada a les ordres de Míchel, que li ha donat minuts en els partits de pretemporada habitualment sortint des de la banqueta.
Jastin, internacional sub-20 amb Portugal pels seus orígens familiars, va brillar en la pretemporada de la campanya 2023/24 amb el primer equip del Girona, però una lesió al peu va frenar les seues aspiracions de poder tenir minuts a Primera divisió, en una històrica temporada que va acabar amb el Girona classificant-se per a la Champions. No obstant, va debutar a Primera, disputant tres partits com a suplent.
La temporada passada, en la qual també es va perdre la pretemporada i l’inici de la competició per una lesió a l’espatlla, va debutar a la Champions, en una clara derrota (4-0) davant del PSV i va tenir una altra aparició amb el primer equip, a la Copa del Rei davant del Logronyès.