FUTBOL
El Lleida CF fixa abonaments d’entre 80 i 180 euros
Rebaixa preus, encara més barats per a diversos col·lectius, i avui els posa a la venda. Marc Torres admet que “no es tracta de l’escenari ideal”
Marc Torres va valorar ahir com a “positiu per al club i per a la ciutat” l’acord assolit la setmana passada amb l’Atlètic Lleida per compartir l’ús del Camp d’Esports. Malgrat que va reconèixer que “no es tracta de l’escenari ideal” ni d’un conveni que el Lleida CF “hagués firmat fa un any”, va defensar que, ateses les circumstàncies actuals, “el pacte és beneficiós” i va ser consultat amb el Consell Social.
Torres va voler deixar clar que el Camp d’Esports “és i continuarà sent la casa del Lleida CF” i que l’ús puntual de l’estadi per part d’altres equips no suposa una renúncia ni implica una pèrdua de drets. “Compartir no significa cedir el que és nostre”, va afirmar.
En qualsevol cas, va descartar una col·laboració més profunda amb l’Atlètic Lleida a curt termini, al·legant que “les ferides encara són profundes”. “Ells tenen una visió més empresarial; nosaltres veiem el futbol com un sentiment, i això no sempre s’ha respectat. Els ha faltat sensibilitat amb la nostra afició”. A més, va descartar treure un carnet conjunt amb els altres dos inquilins del Camp d’Esports, malgrat que va destacar que “ens agradaria fer-ho en un futur amb l’AEM, però per la nostra situació concursal és millor deixar molt clar quins són els nostres ingressos”.
❘ Lleida ❘ El Lleida CF va presentar ahir la seua campanya d’abonats per a la temporada 2025/26 sota el lema Som el Lleida. Més vius que mai i amb un emotiu vídeo a les xarxes socials, que presenta importants rebaixes en els preus i tres noves categories. Després del descens a Tercera RFEF, el club manté l’objectiu d’arribar als 3.000 carnets del curs passat, una cosa clau per ajudar davant la delicada situació financera actual.
La venda al públic arrancarà avui mateix, tot i que mentre els comptes continuïn intervinguts pel procés concursal, els pagaments només podran fer-se en efectiu. “Demanem una mica de paciència, però no podíem esperar més per treure la campanya”, va explicar Marc Torres, adjunt a la presidència, que va subratllar que quan sigui possible habilitaran el pagament amb targeta i habilitaran la venda online, si es compleixen els pronòstics la setmana que ve. A més, va destacar la importància del suport social: “La resposta de l’afició és essencial, no només per equilibrar els comptes, també per demostrar a tothom que el Lleida continua viu. Estem molt contents perquè es respira ambient de futbol i la gent respondrà”, va afegir.
A tribuna, el carnet adult costarà 180 euros (40 menys que la temporada passada), a lateral 130 (baixa 20 euros) i a gol 80 (baixa 30). La categoria Som i Serem (de 16 a 20 anys) es redueix a 45 euros a qualsevol zona. L’abonament infantil (de 5 a 15 anys) es manté en 15 euros, i els menors de 4 anys continuaran accedint gratis.
També hi ha rebaixes per a jubilats i persones amb discapacitat: l’abonament costarà 115 euros a tribuna (abans 150), 90 a lateral (abans 110) i 60 a gol (abans 110). La grada d’animació per a penyistes es manté a Gol Nord, a 50 euros, 10 menys que l’any passat.
L’abonament familiar, per a dos adults i dos menors, costarà 360 euros en tribuna (abans 440) i 260 en lateral (abans 300). A més, s’incorporen tres modalitats: l’abonament Simpatitzant (30 euros), que permet assistir a cinc partits des de lateral; el Col·laborador (300 euros); i el Col·laborador+ (400 euros), tots dos amb accés a tribuna i avantatges que es donaran a conèixer més endavant.
La campanya arranca aquest dimarts amb atenció presencial tres dies a la setmana, de 9.30 a 13.30 i de 17.00 a 21.00.