TWIRLING
El Club Twirling Lleida obté una històrica medalla de plata a la Copa de les Nacions a Torí
Aconsegueix el segon lloc millorant el bronze del 2019
El Club Twirling Lleida va fer ahir història a l’aconseguir la medalla de plata a la Copa de Nacions que s’està disputant a Torí. És el millor resultat del club lleidatà, superant la medalla de bronze que van conquerir el 2019 a la ciutat francesa de Llemotges. “Estem emocionadíssimes, no ens ho esperàvem”, explicava ahir Alicia Ruiz, entrenadora de l’equip. “Havíem entrat a la final amb la quarta millor puntuació i podíem pensar a remuntar un lloc, però dos era impensable i ho hem aconseguit.”
L’equip, que competeix en la modalitat Artística, nivell B, havia aconseguit en les semifinals una puntuació de 121.5, la quarta millor de la vintena d’equips, els millors de tot el món, que lluitaven per una de les sis places per a la final d’ahir. I en la lluita per les medalles al Twirling Lleida li va sortir brodat. Va sumar gairebé tretze punts més que en la semifinal, per disparar-se fins als 134 punts, que li va valer per pujar al segon calaix del podi. La medalla d’or va ser per al Santa Cristina, d’Itàlia, que en va sumar 140.5 i havien entrat a la final amb la tercera millor puntuació, mentre que el bronze va ser per a l’equip francès de Beauvoir-sur-Niort, que va totalitzar 131 punts i que havien quedat primers en les semifinals.
“Ha estat una actuació brillant. No hem comès errors. És la millor actuació que hem fet mai en una Copa de Nacions i suposa el premi a un projecte amb què portem més de dos anys treballant”, afegeix.
És la quarta participació del Twirling Lleida en aquesta competició de nivell mundial. El club, que té 30 anys d’història, va debutar el 2017 a Croàcia amb el lloc 11, el 2019 a Llemotges van ser medalla de bronze i el 2023, a Liverpool, van ser quartes. L’equip que entrena Alicia Ruiz, amb l’italià Fabio Agaliati com a coreògraf, l’integren Ariadna Sánchez, Nerea Olaya, Berta Rosell, Martina Parra, Noa Casas, Lucía González i Thais Aragonès.
La competició de clubs acaba avui amb l’entrega de medalles i demà comença la competició de seleccions, en la qual Martina Parra competirà formant part de la selecció d’Espanya.