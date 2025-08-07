VOLEIBOL
Una carrera meteòrica: el balaguerí Bernat Castellà ha passat en 4 anys de no conèixer el voleibol a viure’n
Aquesta temporada ha debutat a la Superlliga amb el Río Duero de Sòria, amb el qual ha fitxat per 3 anys
Bernat Castellà, amb 20 anys acabats de complir, pot presumir de ser dels pocs que subsisteix jugant a voleibol a Espanya. La seua història és peculiar, ja que està jugant a la màxima categoria del voleibol estatal, la Superlliga, quan només fa quatre anys que practica aquest esport. “Si em dius aleshores que ara estaria vivint del voleibol t’hauria dit que estaves boig”, reconeix el jove de Balaguer, que l’estiu passat va fitxar per tres temporades pel CV Río Duero de Sòria, subcampió de la Superlliga les tres últimes edicions.
Tot va començar el 2021, cursant 4t d’ESO a l’IES Balaguer. Llavors estava jugant a futbol, pràctica que va deixar i que poc després va substituir pel voleibol gairebé per casualitat. “No hi havia jugat mai i amb prou feines el coneixia, però un amic ens va enganxar a mi i a altres companys i vam començar a entrenar-nos aprofitant que feia poc que s’havia creat el CV Balaguer femení”, explica. Només s’entrenaven una hora a la setmana i amb prou feines competien, però tot va canviar l’any següent quan va arribar al club Sergi Mirada, actual entrenador del Balàfia Vòlei. “Vam passar a entrenar-nos més seriosament i ja competíem, malgrat que a nivell molt amateur. Al final d’aquella temporada un company i jo vam decidir participar en les portes obertes del Balàfia i ens van agafar”, relata.
A l’equip lleidatà que aquesta temporada torna a Superlliga 2 va militar durant dos campanyes, acabant la segona com a col·locador titular. “Per una baixa d’un company em va tocar jugar de titular, amb la sort que em va veure l’entrenador de l’equip de Sòria, Alberto Toribio, que em va dir si volia jugar amb ells en Superlliga. Vaig dir que sí i vaig fitxar per tres anys”, assenyala Castellà, que aquesta passada temporada va debutar a la màxima categoria. “En quatre anys m’ha canviat la vida. El 2021 pràcticament no sabia el que era el voleibol, no l’havia practicat mai, i ara estic vivint-ne”, reconeix el balaguerí, que espera continuar progressant. “Ha estat un salt molt gran. En aquesta categoria tot va molt més ràpid i em va costar un temps adaptar-me. A més, jugo en una posició bastant clau en què l’experiència té molt pes, i jo d’experiència no en puc presumir. Algun dia em tocarà, segur”, apunta.
Sobre el futur, ho té clar: “L’objectiu és jugar i viure una mica millor del voleibol, després m’agradaria jugar a l’estranger per conèixer altres cultures”, va assenyalar Castellà, que comparteix equip amb un altre lleidatà, el targarí Joan Domènech, de 24 anys, que acaba de renovar i afrontarà la seua quarta temporada al conjunt sorià, on el central és un dels jugadors referents.
Debut amb Espanya sub-22 i campió estatal júnior
Bernat Castellà ha tingut una temporada 2024-2025 d’allò més exitosa. A més de debutar en Superlliga amb un subcampionat domèstic, el jugador de Balaguer s’ha estrenat aquest estiu amb la selecció espanyola sub-22 disputant el Preeuropeu a Bulgària, on el combinat estatal no va aconseguir la classificació. “Hauríem pogut haver fet molt més, però no vam aconseguir l’objectiu. Tot i així, estic content perquè vaig jugar tots els partits. Va ser una experiència més que sumo i que em fa créixer”, assegura.
Així mateix, Castellà encara va poder competir amb el seu club en el Campionat d’Espanya júnior, on es va penjar la medalla d’or a Almendralejo sense perdre ni un partit i ni un set.