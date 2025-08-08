FUTBOL
Arrancada frenètica de l'AEM
S’estrena en la pretemporada amb un triomf al Camp d’Esports en memòria de Dani Rodrigo. Les lleidatanes van batre el Badalona Women, de Lliga F, en un duel d’alternatives
L’AEM va iniciar ahir una nova etapa al Camp d’Esports amb Joan Bacardit com a entrenador i ho va fer amb una valuosa victòria per 4-3 davant del Badalona Women, equip de la Lliga F. El partit, de gran nivell, va servir també com a homenatge al llegat de Dani Rodrigo, i el trofeu va ser entregat per la seua filla Abril Rodrigo, actual jugadora del conjunt barceloní.
L’AEM va sortir amb una proposta valenta i molt ofensiva, molt diferent de la que plantejava en els últims anys, generant fins a quatre ocasions clares en els primers deu minuts, amb Noe Fernández, Abril Francés, Ari Bosch i Cintia com a protagonistes. Tanmateix, la falta de punteria va castigar les lleidatanes, que van encaixar dos gols seguits: Banini va marcar al 9’ després d’una pressió alta (0-1), i Julve va firmar el 0-2 a l’11’.
Lluny de rendir-se, l’AEM va mantenir la seua aposta ofensiva i va empatar abans de la mitja hora. Primer, Inés va robar una pilota i va assistir Noe per a l’1-2 al 19’. Poc després, Noe va centrar perquè Inés empatés de cap (2-2), malgrat que l’aragonesa va haver de ser substituïda per molèsties al turmell.
A la segona part, Bacardit va canviar per complet l’onze i, just després que el conjunt lleidatà fallés dos ocasions per establir el 3-2, Cano va tornar a avançar el Badalona (2-3), però Charle va respondre amb un gran xut llunyà (3-3). En els minuts finals, un error defensiu va permetre a Carlota Acín marcar de vaselina el definitiu 4-3.
Joan Bacardit: “Em quedo amb la grapa i el caràcter de l’equip”
Joan Bacardit, entrenador de l’AEM, va valorar positivament el primer test de pretemporada i va destacar “la grapa i el caràcter de l’equip”. També va subratllar el canvi d’estil que vol implantar: “Busquem ser un equip més propositiu, tenir més la pilota. Això és un 10% del que vull veure, però anem per bon camí”, va valorar, a més d’assenyalar l’adaptació de les jugadores al seu model i destacar la bona participació de les jugadores del B. Finalment, sobre possibles incorporacions, va afirmar: “Si arriba algú que millori el que hi ha, perfecte, però estic encantat amb la plantilla.”