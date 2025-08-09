FUTBOL
Un Balaguer molt renovat es posa en marxa
L’equip de Josete afronta una temporada “il·lusionant” amb la plantilla sense tancar
El Balaguer 2025-2026 va arrancar ahir la pretemporada amb una plantilla molt renovada i encara per tancar, per afrontar la Lliga a Primera Catalana, que el tècnic, Josete, espera “molt complicada”. L’equip de la capital de la Noguera compta amb baixes sensibles, sense alguns jugadors que hi eren de feia molt temps. Així, no segueixen Pau Solanes, Alfred Peguero, Ramon Garcia, Genís Morera, Nabil Jadiri, Àlex Álvarez, Víctor Sánchez, Luis Céspedes, Andreu Ramos, Aleix León i Sergi Surroca.
El tècnic, José Manuel Tomás Valdovinos Josete, va assenyalar abans del primer entrenament que “comencem una pretemporada il·lusionant, amb molts canvis, ja que jugadors que han estat història al club han deixat el futbol. Hem intentat fer el millor equip possible i intentarem millorar la plantilla, si hi ha possibilitats. Volem ser un equip competitiu, tenim una plantilla més jove malgrat que amb molta il·lusió”, va explicar.
Josete va recordar que “estem en una categoria molt difícil en el qual haurem de fer les coses molt bé i competir molt bé per treure resultats. Tenim la incògnita de, amb tants canvis a l’equip, veure com s’acoblen els jugadors. La idea és ser competitius i per a això hi ha les pretemporades, per anar conjuntant-nos, agafar les idees de joc que tenim i arribar al millor possible a l’inici de la Lliga”, va valorar.
La pretemporada, condicionada per la Copa Lleida, s’iniciarà al triangular Vila de Golmés (dia 17).