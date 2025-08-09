CICLISME
Lleida conquereix 17 medalles al Català
Els ciclistes lleidatans van aconseguir un total de disset medalles en el Campionat de Catalunya de pista, disputat a Barcelona. Víctor Garcia, en cadets, es va penjar l’or en velocitat i va ser subcampió en keirin, mentre que en júniors van triomfar Alan Arilla, que va aconseguir la plata en les dos modalitats, i Oleguer Curià, que va aconseguir el bronze per partida doble. A les proves de persecució i madison els ciclistes de Lleida també van brillar. En cadets, Roc Escobar va aconseguir el títol en les dos disciplines, mentre que Nil Artal pujava al tercer calaix en persecució individual i en madison, formant parella amb Víctor Garcia. En keirin, bronze per a Quim Fanlo en alevins i de Quim Florensa en principiants, i en òmnium, medalla de plata de Roc Escobar i bronze de Nil Artal en cadets, i plata de Pau Roca en alevins.