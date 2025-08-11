L’AEM s’encalla
El conjunt lleidatà empata a zero davant del Badalona Women B en el seu segon assaig. Després de superar el seu primer equip al Camp d’Esports, va estar més espès en la tornada al Recasens
El segon test de pretemporada de l’AEM no va passar de l’empat a zero davant del Badalona Women B, de Segona RFEF. Després de guanyar contra el primer equip, de Lliga F, dijous al Camp d’Esports (4-3), el conjunt lleidatà va estar ahir més espès, va anar de menys a més i no va trobar la manera de batre la meta rival en les poques ocasions que va generar, malgrat que tampoc no va pagar els errors que va cometre amb la pilota, en els primers assajos amb l’estil proposat per Joan Bacardit.
En la tornada al Recasens, el conjunt lleidatà va notar la diferència d’escenari, perquè en un camp molt més petit va mostrar una versió més embussada amb la pilota i en la pressió. Les dos primeres ocasions, no obstant, van ser lleidatanes després del primer quart d’hora, en un xut de Charle després d’una centrada lateral i en una rematada de Nora a la sortida d’un córner. El Badalona Women B va contrarestar amb dos accions molt més clares, però que tampoc no van moure el marcador. Primer Ballesta va errar un mà a mà amb la portera Xènia i posteriorment Nora va aparèixer sota pals per salvar el gol en un córner tirat en curt. Després de la pausa d’hidratació, les lleidatanes van controlar millor el partit, però el marcador no es va moure.
La versió de l’AEM a la segona meitat va ser més competitiva, millor en la pressió, però sense trobar ocasions de perill. A més, va continuar cometent alguns errors amb la pilota, que van propiciar una altra clara oportunitat visitant, un mà a mà de Marta que va tornar a sortir desviat. Malgrat continuar imprecís, a l’hora de joc Abril Francés va gaudir d’un mà a mà claríssim per anotar l’1-0 del qual va sortir vencedora la portera. A partir d’allà, la versió de les lleidatanes va millorar ofensivament, tot i que va continuar faltant claredat. Tot i així, l’AEM va estar a punt del gol en dos xuts llunyans, d’Helena i especialment de Ransanz, que va obligar a volar la portera i enviar la pilota a córner, en el qual Vero Herrera va rematar de cap a centímetres del pal en el que va resultar l’última ocasió del partit.
“Hem anat de menys a més, a la primera part ha faltat lluita”
L’entrenador de l’AEM, Joan Bacardit, va reconèixer que l’equip va anar “de menys a més” i que la primera part no va complir les expectatives. “Me n’he anat molt descontent, no pel futbol per si mateix, sinó per la falta de lluita i entrega”, va lamentar.
El tècnic va destacar que la millora a la segona part va arribar a través d’imposar-se en els duels: “Guanyar les segones jugades i estar ben enrere et porta a jugar millor. No pot ser al revés”, va dir. A més, va apuntar les dificultats de “fer una proposta atractiva”, en un camp petit com el Recasens. Malgrat això, confia que el seu equip s’adapti perquè “ens trobarem camps així durant la temporada”, va assenyalar.Respecte als riscos a la sortida de pilota, va reconèixer que “ho demano jo. Sé que ens costarà algun gol, però també ens donarà moltes coses. Les jugadores estan capacitades per fer-ho”. Bacardit també considera que l’equip té marge de millora: “Queda molt per ser l’equip que volem ser, però anem en la direcció correcta.”