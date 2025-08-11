FUTBOL
El Palace guanya la Supercopa al Liverpool
❘ londres ❘El Crystal Palace es va proclamar ahir campió de la Community Shield, la Supercopa anglesa, a l’imposar-se a la tanda de penals de la final al Liverpool (2-2, 3-2 en els penals). Els errors des dels onze metres de Mohamed Salah, Alexis Mac Allister i Harvey Elliott van condemnar els d’Arne Slot, que no van saber aprofitar les dos ocasions en què van aconseguir posar-se davant durant els 90 minuts.
Abans de l’inici, els jugadors portuguesos Diogo Jota, que pertanyia al Liverpool, i André Silva, que van morir el passat 3 de juliol en un accident de trànsit a Zamora, van rebre un emotiu homenatge a l’estadi de Wembley.