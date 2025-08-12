FUTBOL
L’Alpicat aspira a assentar-se amb el seu nou projecte
Actuarà com a filial de l’Atlètic Lleida, però manté el bloc de l’ascens
Després de dos temporades a Segona Catalana, l’Alpicat torna a Primera amb un nou projecte liderat per Ivan Lara, que aspira a mantenir la categoria. La nova temporada uneix l’experiència al club dels fins a 12 jugadors renovats de la plantilla que va aconseguir l’ascens, amb nou fitxatges i les novetats a la banqueta. La gran novetat és que el club actuarà aquesta temporada com a filial de l’Atlètic Lleida, arran d’un acord de col·laboració entre les dos entitats.
El nou tècnic, Ivan Lara, va declarar a SEGRE que “hem fet una plantilla compensada, a partir d’una molt bona base de jugadors que estaven implicats amb l’equip”, a la qual se sumaran “reforços majoritàriament joves que volen treballar molt per fer un grup compacte”, va indicar.
De fet, Lara va destacar que l’aliança amb l’Atlètic Lleida “permet foguejar jugadors que acaben la seua etapa de juvenil i que normalment encara no estan preparats per fer el salt a Segona RFEF o categories d’aquest calibre. A Lleida sempre hem pecat de no tenir aquest pas entre el final de futbol base i les categories més altes, per la qual cosa crec que és un pacte molt positiu”.
Pel que fa als objectius de l’equip, va deixar clar que “hem d’establir-nos a la categoria, que és molt dura i complicada, més encara quan sabem que als equips lleidatans ens costa molt salvar-nos”, com ja li va passar al mateix Alpicat després d’ascendir el 2022, ja que va tornar a descendir la temporada següent.