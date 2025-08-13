TENIS
L’Enoli Borges reforça la plantilla amb l’olímpic hongarès Majoros
L’Enoli Borges Vall va anunciar ahir la contractació de l’internacional hongarès Janós Bence Majoros, que reforçarà de forma puntual aquesta temporada una plantilla eminentment catalana, formada per Marc Duran, Joan Masip i el del planter, de Castellnou de Seana, Cesc Carrera, que aquest any ja forma part del primer equip a tots els efectes.
Majoros és un jugador dretà i ofensiu de 27 anys amb un llarg palmarès al seu país, on ha estat cinc vegades campió estatal i el 2020 va aconseguir enfilar-se fins al número 53 del rànquing mundial. Aquella temporada va disputar els Jocs Olímpics de Tòquio. El jugador hongarès jugarà puntualment alguns partits amb el CTT Borges, ja que compartirà fitxa amb l’equip de la Lliga PRO A francesa del Chartres.
D’altra banda, el conjunt de les Garrigues arrancarà la Lliga de Superdivisió el proper 26 de setembre visitant l’acabat d’ascendir CTT Hospitalet, mentre que la seua estrena a casa es retardarà un mes a causa de les competicions europees, i no serà fins al 24 d’octubre quan rebrà l’Arteal Santiago, tercer classificat la passada temporada. L’Enoli tancarà la competició domèstica fora de casa, el 8 de maig a la pista de l’Atlètic Sant Sebastià, un altre dels acabats d’ascendir.