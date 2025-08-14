FUTBOL
L’Atlètic Lleida firma contra el Vilanova el primer triomf
Va decidir el partit un espectacular gol de Juan Agüero amb una falta directa
L’Atlètic Lleida es va imposar ahir per 0-1 al Vilanova, en el segon partit de preparació per als jugadors que dirigeix Gabri García. Ho va fer gràcies a un gran gol anotat per Juan Agüero al cap de poc d’iniciar-se la segona part, que va sentenciar un matx equilibrat.
El partit va començar amb domini de l’equip lleidatà, davant d’un rival acabat d’ascendir a Tercera RFEF. L’Atlètic Lleida buscava imposar el seu ritme, intentant generar perill per les bandes.
El Vilanova, per la seua part, patia davant de la pressió lleidatana i tenia dificultats per sortir amb la pilota. La primera meitat es va caracteritzar per la falta d’ocasions, intentant ambdós equips controlar el centre del camp. En els últims minuts d’aquest primer període, el Vilanova va elevar la intensitat i va disposar d’un parell de bones arribades, amb una rematada desviada i una altra al travesser, en una jugada que va ser anul·lada per fora de joc.
A la segona part, l’Atlètic Lleida va colpejar ràpid. Juan Agüero va llançar una falta des de 35 metres que, amb un tret precís, va sorprendre el porter local per marcar el 0-1. La resposta del Vilanova tampoc es va fer esperar però, en la seua millor ocasió de tot el partit, la rematada del seu davanter es va estavellar al travesser.
L’equip lleidatà es va defensar amb ordre, va concedir poques ocasions i va saber aguantar en el tram final la pressió de l’equip barceloní, que buscava l’empat. Segon duel i primera victòria, després de caure 2-0 el cap de setmana passat davant del Deportivo Aragón.