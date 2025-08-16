MOTOCICLISME
El domini de Marc Márquez es manté després de l’aturada
El de Cervera va liderar la Practice a Àustria, amb el seu germà Àlex quart
Marc Márquez (Ducati) va ser el més ràpid ahir en la Practice de MotoGP del Gran Premi d’Àustria, tretzena prova del Mundial de motociclisme, al firmar un temps d’1:28.117. El pilot de Cervera va superar per dos dècimes Pedro Acosta (KTM) i l’italià Francesco Pecco Bagnaia (Ducati), company de garatge del lleidatà a l’equip oficial de la marca de Borgo Panigale. El seu germà Àlex Márquez (Ducati Gresini), que arrossega una sanció de dos long laps per a la carrera, i Raúl Fernández (Aprilia) van completar el Top 5.
Després que el gran dels Márquez dominés la sessió de lliures, la Practice va arrancar amb una caiguda del vigent campió Jorge Martín (Aprilia) tot just sortir de boxs, al revolt 9. Maverick Viñales (KTM), per la seua part, va haver d’aturar-se després de sis voltes a causa de dolors a l’espatlla esquerra.
Bandera roja
Superat l’equador de la sessió, Pedro Acosta (KTM) es va situar al capdavant de la taula de temps, fins que una caiguda del francès Fabio Quartararo (Yamaha) en el revolt 6 va provocar una bandera roja que va interrompre la tanda durant gairebé 20 minuts, temps necessari per reparar la protecció d’aquesta zona del traçat austríac.
Quan la pista va tornar a estar en condicions, el japonès Ai Ogura (Aprilia) es va convertir en el primer pilot a rodar per sota de l’1:29 i es va aixecar provisionalment a la primera posició. Poc després, el francès Johann Zarco (Honda) va rellevar el nipó al capdavant a falta de 12 minuts per al final, abans que Acosta recuperés la primera plaça amb un nou millor registre. Tanmateix, en els instants finals, Marc Márquez va completar una volta ràpida que li va permetre aturar el crono en 1:28.117, prou per tancar la jornada com el pilot més veloç de divendres i garantir-se el pas directe a la Q2.
A banda dels dos Márquez, Acosta i Raúl Fernández, van completar el Top 10 –que evita el pas per la Q1– Joan Mir (Honda), sisè, i Fermín Aldeguer (Ducati), novè. Van quedar fora i hauran de buscar la classificació en la repesca Jorge Martín (Aprilia), setzè; Álex Rins (Yamaha), dissetè; i Maverick Viñales, vint-i-unè.