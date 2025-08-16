FUTBOL
L’AEM llança 4 abonaments, un de general a 125 euros
El del femení A costarà 60 €, el del filial 50 i el de l’amateur masculí 35
L’AEM va presentar ahir la campanya d’abonats per a la nova temporada sota el lema “Les cicatrius no fan mal, ens recorden que encara som dempeus”, que ofereix veure tots els partits del primer equip femení, el filial i l’amateur masculí per 125 euros.
A més, la campanya també dona l’opció d’abonar-se a tan sols un dels tres equips. El carnet per al femení A, que competeix a Primera RFEF femenina i aquest any s’estrenarà com a local al Camp d’Esports, té un preu de 60 euros a totes les zones del camp. Val a recordar que l’acord integral que van anunciar AEM i Lleida CF fa unes setmanes també inclou que els abonats del Lleida CF podran accedir de forma gratuïta als partits del primer equip de l’AEM a casa.
Per la seua part, el filial femení, que acaba d’ascendir a Segona RFEF –la categoria de bronze–, té un abonament a 50 euros per als encontres a casa, que es disputaran al Recasens. L’abonament més econòmic és el de l’amateur masculí, que també va pujar a Segona Catalana, i costa 35 euros.
El conjunt lleidatà va acompanyar el llançament de la campanya amb un emotiu vídeo en què recorda el centenari que està celebrant el club aquest 2025 i se centra especialment en les tres últimes temporades del primer equip femení, en què ha lluitat sense èxit per pujar a la màxima categoria, amb dos eliminacions en el play-off i una primera experiència en la qual es va quedar fora de la promoció en l’última jornada de competició.
Amb Evelyn Acosta, Noe Fernández, Inés Faddi i Laura Fernández com a protagonistes de la promoció, gravada entre el Camp d’Esports, la Seu Vella i l’estació Lleida-Pirineus, aquest compta amb l’aparició de jugadores de la base i del primer equip masculí, Paula Barreira del filial i també Òscar Rubio del Lleida, per escenificar la unió entre AEM i Lleida CF.
El primer equip de l’AEM, dirigit per Joan Bacardit, afrontarà demà el seu quart amistós de la pretemporada, en la qual encara continua invicte, davant de l’Espanyol, de Lliga F, a la CE Dani Jarque.