ATLETISME
El 4x400 masculí d’Erta, sense bitllet per al Mundial
El lleidatà sí que participarà en la competició de Tòquio amb el relleu mixt
El lleidatà Bernat Erta no podrà fer doblet en el Campionat del Món d’Atletisme que es disputarà a Tòquio del 13 al 21 de setembre. L’actual campió d’Espanya de 400 metres sí que serà a la cita nipona competint en el relleu 4x400 mixt, prova per a la qual ja havia guanyat la plaça, però no hi serà amb el relleu 4x400 masculí, ja que ahir, en el Memorial Kamila Skolimowska de Silèsia, a Polònia, en una prova corresponent a la Lliga de Diamant, no van aconseguir la marca necessària per estar al Mundial.
L’equip, format per David García Zurita, Julio Arenas, Markel Fernández i Bernat Erta, va finalitzar la prova en segona posició, amb un temps de 3:01.82, amb Hongria al primer lloc, amb 3:01.46 i Polònia tercer, amb 3:15.05.
Tampoc els hongaresos van aconseguir bitllet per a Tòquio, ja que el temps necessari per a això no havia de superar els 2:59. L’atleta lleidatà, que competeix amb el FC Barcelona, torna avui a Catalunya ja que demà iniciarà, al costat de la resta de l’equip del relleu mixt, una concentració al CAR de Sant Cugat per preparar la cita del Mundial del Japó. El relleu 4x400 mixt d’Espanya competirà ja en la primera jornada, el 13 de setembre, data en la qual es disputaran les semifinals i la final.
El suec Armand Duplantis, la neerlandesa Femke Bol, el noruec Karsten Warholm, el jamaicà Kishane Thompson i la keniana Faith Kipyegon van ser els més destacats de la jornada. Duplantis va aconseguir la 46 victòria consecutiva a la Lliga de Diamant amb una marca de 6,10 metres en salt de perxa i va optar per no intentar els 6,30 i batre el seu rècord del món, de 6,29.
Femke Bol va presentar la seua candidatura a revalidar al Japó el seu títol i va aconseguir la millor marca de l’any en els 400 tanques, amb 51.91; Karsten Warholm, or en els Jocs de Tòquio 2020 i plata a París 2024, va establir la millor marca mundial de l’any de 400 tanques amb un temps de 46.28; Kishane Thompson es va prendre la revenja davant del nord-americà Noah Lyles als 100 metres i la keniana Faith Kipyegon es va quedar a només 0,93 segons de batre el rècord mundial de 3.000 metres.