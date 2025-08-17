BÀSQUET
Espanya s’enfonsa a la segona part i torna a perdre davant de França
Espanya va perdre ahir de nou davant de França (78-73) en el seu quart partit de preparació cap a l’Eurobasket 2025 (tres derrotes i una victòria), en un matx que va dominar fins a l’últim quart, en el qual va sucumbir davant dels gals, guiats pel públic de Bercy, en un duel marcat pel debut d’Isaac Nogués i les possibles lesions d’Alberto Abalde i Mario Saint-Supéry, que se sumen a les molèsties ja conegudes de Darío Brizuela, Alberto Díaz i Santi Aldama. Espanya va implantar una defensa molt agressiva, amb els seus jugadors molt actius en línies de passada, provant d’igualar el nivell físic de la selecció francesa, que també va comptar amb les baixes a última hora de Zaccharie Risacher i Vincent Poirier, que fins i tot podria perdre’s l’Eurobasket per problemes al genoll dret, a més de la novetat d’Isaia Cordinier, ja recuperat.
Sota la premissa de robar i córrer al contraatac, els de Scariolo van apostar per jugar en estàtic amb situacions de bloqueig directe per a Willy Hernangómez, que es va mostrar com una gran solució per treure rèdit a la pintura, carregant amb dos personals Mam Jaiteh, un dels homes grans de França. Espanya va dominar els dos primers quarts (12-21 i 16-23) però es va enfonsar en els dos següents (30-20 i 20-9).