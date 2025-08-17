FUTBOL
Un gol de Pajor permet al Barça conquerir la Copa Catalunya
Encara sense les internacionals espanyoles
El FC Barcelona encara sense les seues internacionals espanyoles, que just ahir es van incorporar als entrenaments després de disputar el Campionat d’Europa, va conquerir ahir a la nit la Copa Catalunya femenina al derrotar per la mínima el FC Badalona Women (1-0), gràcies a un solitari gol d’Ewa Pajor.
El matx va tenir un inici molt intens, marcat per un anada i tornada sense gaire encert per ambdós conjunts. El Barça, a poc a poc, va començar a controlar el duel i Aïcha Cámara va tenir les dos primeres ocasions per a les blaugranes. Tot seguit, Gemma Font va salvar, per partida doble, el gol del Badalona. L’electrònic no es mouria més en el que quedava de primer temps, si bé Ewa Pajor va vorejar el gol poc abans d’arribar-se al descans.
A la represa va arribar el gol blaugrana, obra de la mateixa davantera polonesa en el minut 54, després d’aprofitar una assistència de la noruega Graham Hansen (1-0). Amb el marcador a favor, les de Pere Romeu van millorar les sensacions. Tanmateix, el marcador no es va moure més, encara que la col·legiada va anul·lar un gol de Carla Julià per fora de joc.
D’aquesta forma, el conjunt barcelonista va sumar el primer títol del curs, la Copa Catalunya. Ara, el pròxim repte serà dissabte davant de l’MX Ajo Stars Women.