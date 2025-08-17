FUTBOL
L’Atlètic Lleida empata en el test a Barbastre
Es va avançar a la primera part i va encaixar el gol de l’empat en el minut 75
❘ barbastre ❘ L’Atlètic Lleida va firmar ahir un empat (1-1) a Barbastre, en un nou amistós de pretemporada amb el qual els de Gabri Garcia continuen preparant la seua estrena a la Segona RFEF. Va ser un duel intens, de gran exigència física i en el qual l’equip lleidatà va donar una bona imatge, dominant gran part del partit, en el qual es va avançar a la primera meitat. Però en la recta final del duel, en una rematada de cap en una de les escasses ocasions clares de què va disposar, el Barbastre va anotar l’1-1 que ja va ser definitiu. El matx ja va començar amb un ritme alt entre dos rivals que es trobaran a la Lliga, ja que ambdós competeixen en el Grup 3 de Segona RFEF. L’Atlètic Lleida va sortir al camp amb molta intensitat, amb una pressió alta que tenia per objectiu recuperar la pilota aviat i generar jugades ofensives. En aquesta primera part, Marcel Samsó va haver de ser substituït al patir una dislocació de l’espatlla. L’Atlètic Lleida va trobar el premi al seu domini al punt dels 20 minuts de joc. En una acció d’estratègia Agüero va passar a Moró, que va assistir Guivanni perquè anotés el 0-1. L’equip de Gabri García hauria pogut marcat més gols, però no va encertar en la rematada o en l’última passada i amb aquest 0-1 es va arribar al descans.
A la segona part, l’equip lleidatà va mantenir el control del joc i va buscar amb insistència ampliar el marcador, davant d’un Barbastre que es va estirar a la recerca de l’empat, però que no trobava la manera de superar l’ordenada defensa de l’Atlètic Lleida. A falta d’un quart d’hora va arribar l’1-1 amb el qual es va acabar el partit.