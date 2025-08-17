Plàcida estrena de Lliga
El Barça inicia la defensa del títol amb una victòria solvent a Son Moix. El Mallorca es va quedar amb nou jugadors a la primera part al trasbalsar-se pel polèmic gol de Ferran Torres
❘ palma de mallorca ❘ El FC Barcelona va arrancar la defensa del títol amb un triomf còmode davant d’un Mallorca (0-3) que es va quedar amb dos futbolistes menys poc abans del descans. Els pupils de Hansi Flick no van patir i van allargar les bones sensacions de la pretemporada amb un futbol molt dinàmic i acompanyat de grans ocasions de gol que no van saber aprofitar.
Aquest ritme va provocar que la igualtat durés molt poc en el marcador amb les seues dos estrelles, Lamine Yamal i Raphinha, com a protagonistes de la primera acció de gol de la temporada. Una centrada dibuixada amb escaire i cartabó del del planter va deixar completament sol el brasiler, que va rematar de cap a plaer davant de la passivitat de la defensa vermellona.
El Mallorca va millorar amb el pas dels minuts i va tenir opcions d’empatar la contesa aprofitant els espais que deixava la defensa del Barcelona a l’esquena, però Muriqi va desaprofitar les dos ocasions al no disparar a centrada de Mojica i rematar al ninot en un mà a mà amb Joan Garcia. El porter, que va ser inscrit de matinada, va tenir un debut plàcid que a punt va estar de truncar-se en l’escalfament, quan es va fer mal a la mà esquerra i va haver de ser atès pels serveis mèdics del Barça, però finalment va poder disputar els primers minuts en Lliga amb la samarreta blaugrana.
Als 20 minuts de joc va arribar la polèmica. En una acció ofensiva del Barça, un tret de Lamine va impactar al cap de Raíllo, que va quedar estès a l’àrea, però José Luis Munuera no va parar el joc malgrat que la jugada continuava a la zona on era el futbolista andalús i Ferran va anotar el segon des de fora de l’àrea. L’afició i els futbolistes locals es van mostrar incrèduls perquè consideraven que el col·legiat havia d’aturar el joc, la qual cosa va desembocar en una targeta groga a Morlanes que li costaria molt cara minuts més tard.
En una internada de Lamine des de la banda dreta, el centrecampista vermelló va realitzar una entrada que va acabar amb la segona groga i la primera expulsió de la tarda. Ja totalment fora del partit, el quadre mallorquí va intentar reconnectar-se al matx amb deu jugadors, però una altra entrada de Muriqi en una pilota dividida va posar els tacs a l’altura del cap de Joan Garcia i va fer que els de Jagoba Arrasate acabessin el xoc amb nou després de la revisió del VAR.
Qui hauria pogut veure també la roja directa a punt del descans va ser Raphina a l’entrar amb les dos cames per darrere Mateu Jaume, però l’àrbitre va considerar que l’acció havia d’acabar amb targeta groga.
La segona meitat va ser molt més tranquil·la que la primera, malgrat que el domini culer va ser absolut i podria haver marcat el tercer en repetides ocasions, però Leo Román es va lluir per evitar que la sagnia anés a més, amb la inestimable ajuda dels pals, que van repel·lir dos rematades de Raphinha i Olmo. Després de molts intents, Lamine es va treure de la màniga una puntada marca de la casa amb efecte a l’escaire per tancar la primera victòria de la temporada per al vigent campió.
Hansi Flick: “Hem jugat al 50% i això no m’ha agradat”
Malgrat guanyar, Hansi Flick no es va mostrar gens satisfet amb el matx dels seus jugadors. “No m’ha agradat el partit. Són tres punts importants, però no m’ha agradat el partit. Després del 0-2 i de les dos targetes roges, l’equip ha jugat al 50%. He de parlar-ne, no m’ha agradat”, va reiterar l’alemany, que va voler afegir, sobre el joc del seu equip ahir a Son Moix: “Hem de controlar la pilota i el joc, però també hem de marcar. Això és el que puc dir: no podem jugar al 50 o 60% contra nou jugadors.” Sobre el polèmic 0-2, Flick va comentar que “sempre dic al meu equip que hem de jugar fins que l’àrbitre pari el partit”.