FUTBOL
Primera victòria a casa
El Mollerussa firma el primer triomf de la pretemporada davant del Vilafranca de Lliga Elit. Els lleidatans s’imposen amb un gol in extremis de Franki
❘ Mollerussa ❘ El Mollerussa va aconseguir ahir el primer triomf de la pretemporada a l’imposar-se amb un solitari gol de Franki al Vilafranca, de Lliga Elit (1-0). Els de Kiku Parcerisas van fer valer la seua categoria superior i van ser els clars dominadors en un xoc de ritme intens que es va definir amb un gol del central en els minuts finals.
A la primera meitat, el nivell dels del Pla d’Urgell va ser incontestable. Parcerisas demanava intensitat des de la banda i els seus responien al terreny de joc ofegant el Vilafranca. Tot just començar el matx, en el minut 3, una gran jugada col·lectiva del Mollerussa acabava amb una centrada des de la banda dreta d’Echevarria que Joel Porté, a porta buida, no va poder materialitzar. Els lleidatans dominaven la possessió i, encara qu, van intentar doblegar el seu rival a base de joc associatiu, la més clara del primer temps va arribar des de la pilota aturada. Va ser en una falta lateral penjada per Porta que Àlex Sanz va rematar al travesser. No obstant, la igualtat no es va trencar en els primers 45 minuts i el matx va arribar al descans amb empat a zero.
A la represa va baixar la intensitat del xoc. Tot i així, el Mollerussa continuava dominant i generant perill. Malgrat no trobar barraca, els locals no es van rendir i en els últims minuts van obtenir la seua recompensa, obrint el marcador amb un gran cop de cap de Frankie després d’un córner (1-0). Amb aquest gol, el Mollerussa va acabar imposant-se en el partit i va aconseguir la primera victòria de la pretemporada.
Després del duel, el tècnic local, Kiku Parcerisas, va assegurar que “l’equip cada vegada està mostrant més coses. Hem generat moltes ocasions, però la pilota no volia entrar”. “Al final, el gol ha vingut des d’un córner; coses de la pretemporada”, va concloure.