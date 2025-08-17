MOTOCICLISME
Remuntada i victòria
Marc Márquez torna de l’aturada com se’n va anar, arrasant a l’esprint davant del seu germà Àlex. Va haver de sortir quart al perdre la pole per una caiguda
Marc Márquez (Ducati) va guanyar ahir l’enèsima cursa a l’esprint de la temporada, aquesta vegada en el Gran Premi d’Àustria, liderant el triplet espanyol al Red Bull Ring davant del seu germà Àlex (Ducati) i Pedro Acosta (KTM). Ni l’aturada estival ha apaivagat la fam del pilot de Cervera, que ha tornat de les vacances igual com va marxar, intractable. Malgrat la caiguda que va patir durant la classificació i que el va condemnar a arrancar quart, va remuntar durant la carrera i va firmar la seua sisena victòria consecutiva a l’esprint, aconseguint un impressionant 12 de 13 en les curses curtes aquesta temporada. Amb aquest nou triomf, Marc augmenta a 123 punts l’avantatge sobre Àlex, que es distancia de Bagnaia (Ducati), que no va puntuar.
En la carrera curta, una vegada apagats els semàfors, els Márquez, amb Àlex al capdavant, van prendre el comandament mentre el poleman Marco Bezzecchi (Aprilia) i, sobretot, Bagnaia, al qual se li va moure massa la Ducati a la sortida, es quedaven enrere. Només una volta després, Acosta avançava també Bezzecchi. A ritme de volta ràpida, Àlex se les arreglava per contenir el seu germà, que va gestionar a la perfecció els pneumàtics per aprofitar la seua oportunitat, que va arribar a falta de cinc girs per al final. Abans, Pecco es veia obligat a retirar-se.
Va ser en la volta 10 quan el 93 va assestar el cop definitiu al seu germà. En la frenada del revolt 3, el va avançar i va passar a comandar la prova. Ni l’avís per excedir els límits de la pista va inquietar l’octocampió mundial, que va ser el primer a veure la bandera de quadres.
Abans de l’esprint, a la Q2, l’italià Bezzecchi es va assegurar la seua primera pole des del Gran Premi de l’Índia 2023 i la primera a cavall d’una Aprilia davant d’Àlex Márquez i de Pecco, tot en una sessió marcada per la caiguda de Marc en el seu últim time attack i que el va condemnar a sortir quart. El lleidatà se’n va anar a terra a la xicana després de tocar el piano i va perdre la possibilitat de millorar el temps de Bezzecchi, que, partint des de la Q1, va fer valer el seu crono d’1:28.060.
Dedicatòria al pilot de 17 anys mort en una caiguda
Marc Márquez va dedicar la victòria al jove pilot Pau Alsina, de 17 anys, que va perdre la vida el 21 de juliol a causa d’una caiguda a Motorland. “M’agradaria dedicar-la a Pau Alsina, mort fa unes setmanes. Pensem molt en ell, el trobem a faltar”, va assenyalar.
Sobre la carrera, va reconèixer que el “preocupava més” el que succeís en l’esprint que en la llarga d’avui, i va explicar que li han pogut “les ganes” a la classificació. “M’he equivocat, he volgut forçar massa; he passat per la pissarra i he vist que era quart i se m’han acumulat les ganes”, va dir. Sobre la seua dotzena victòria en l’esprint va assenyalar que “tant és, els rècords, l’important és continuar sumant per aconseguir l’objectiu principal i prioritari, que és el títol”, va sentenciar.