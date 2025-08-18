FUTBOL
El Balaguer, campió del trofeu Ciutat de Golmés
La victòria de l’amfitrió sobre el Juneda va donar el triomf als de la Noguera
El Balaguer es va proclamar ahir campió de la segona edició del torneig Ciutat de Golmés. Ho va fer amb l’ajuda de l’amfitrió que, en l’últim partit del triangular, va superar per 2-0 el Juneda, que havia derrotat per penals els de la Noguera.
La competició va començar amb un duel entre el Golmés, de Tercera Catalana, amb el Balaguer, de Primera. El matx es va resoldre de forma còmoda per als de la Noguera, que van superar l’equip organitzador del torneig per 0-3.
El Balaguer va ser molt superior a l’equip local. Molt aviat va començar a marcar les diferències, gràcies a un gol de Soldevila als 4 minuts. El 0-1 va donar més tranquil·litat als de Josete, que va poder veure en acció les nombroses novetats amb què compta aquesta temporada. Pol Cervera, en el minut 18, va firmar el 0-2, mentre que el marcador el va tancar Genís Angerri amb el 0-3 en el minut 22. Però el Balaguer hauria pogut marcar més gols, ja que va disposar de clares ocasions per fer-ho, mentre que el seu porter, Alburquerque, era un espectador més.
En el segon partit, el Juneda i el Balaguer van empatar 1-1 i en els penals es va imposar l’equip de Segona Catalana, de forma que havia de superar el Golmés per un mínim de tres gols per ser campió. Xavi Sánchez va posar davant el Juneda amb el 0-1 en el minut 18 i l’1-1 el va marcar gairebé al final, en el minut 40, Mikel del Águila, de penal. Prèviament, el Balaguer va fallar una altra pena màxima. I en els llançaments de penal el Juneda es va mostrar més precís, guanyant 3-2.
Però en l’últim duel va saltar la sorpresa i el Golmés es va imposar per 2-0 al Juneda. Guillem va marcar l’1-0 als quatre minuts i, amb el marcador a favor, el Golmés es va defensar bé davant d’un Juneda que va dominar però no va trobar el gol. Al 40, Teo Gómez va marcar el 2-0 i el Balaguer va sortir del torneig com a campió.