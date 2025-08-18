FUTBOL
Lewandowski millora i ja s’entrena amb la plantilla
Lamine Yamal acapara elogis al liderar el triomf en el seu debut amb el ‘10’. L’Atlètic es va avançar però es va veure superat
L’Espanyol va començar la Lliga sumant tres punts de prestigi i il·lusió al remuntar a l’RCDE Stadium a l’Atlètic (2-1), que es va avançar amb un gol de Julián Álvarez en el minut 37 però que va pagar car no matar el matx quan en tenia el control. No el va matar i els va costar la derrota, als blanc-i-vermells. Els de Simeone, amb molt més control de la pilota i desimboltura a dalt, es van estavellar contra una diana de Miguel Rubio en el 73 i amb la sentència del lleidatà Pere Milla en el 84. En els primers deu minuts, els blanc-i-blaus van combinar i van pressionar amb ambició sobre l’àrea d’Oblak. L’empenta inicial es va refredar i aviat els blanc-i-vermells van equilibrar el domini de la pilota. Ambdós conjunts van buscar ser els amos de la pilota i marcar territori abans que el contrari. Cap ho va aconseguir. Els mèrits dels de Simeone van anar a més i les revolucions de l’Espanyol van baixar. El premi el va recollir, de falta directa, Julián Álvarez en el minut 37 al teledirigir la pilota a l’escaire. La pilota va ser imparable per al porter serbi. Però l’Espanyol mai va perdre la fe, no es va resignar a obrir la Lliga amb derrota i Miquel Rubio, en el minut 73, va empatar i el lleidatà Pere Milla, en el 84, va culminar una remuntada premiada amb tres punts d’or.
En els altres partits d’ahir, l’Athletic va guanyar 3-2 el Sevilla i el Celta va caure 0-2 davant del Getafe.
❘ barcelona ❘ Robert Lewandowski, absent en la victòria del Barcelona davant del Mallorca (0-3) dissabte en la primera jornada de LaLiga EA Sports per unes molèsties al bíceps femoral de la cuixa esquerra, va fer ahir part de la sessió d’entrenament amb la resta del grup. D’aquesta manera, l’internacional polonès, que també es va perdre el trofeu Joan Gamper per aquesta dolència i s’havia exercitat de forma individual durant els dies previs, va fer un pas més en el procés de recuperació i va treballar amb els futbolistes que no van jugar o van tenir poc protagonisme a Son Moix.
Després d’aquest bon inici a la Lliga, els elogis els va acumular Lamine Yamal. En el seu primer partit oficial amb el 10 a l’esquena, el del planter va comandar novament el Barcelona cap a la victòria amb una assistència, una expulsió provocada i un gol. Després de marcar, l’extrem de Rocafonda va repetir una celebració que ja havia estrenat en pretemporada: es va cenyir una corona imaginària al cap amb les dos mans, estil Lebron James. Una declaració d’intencions per part del davanter, candidat a la Pilota d’Or als 18 anys, després d’un estiu en què ha reafirmat la seua condició de jugador franquícia del Barça amb la renovació fins al 2031 i l’adopció del dorsal que va engrandir Leo Messi. Però aquest ascens en la jerarquia blaugrana, i del futbol mundial, no sembla inquietar Lamine Yamal, que després d’explotar definitivament el curs passat i deixar bones sensacions a la pretemporada va imposar el seu catàleg de recursos en el colpeig i el dríbling davant del Mallorca.
És la tercera vegada a la història que el Barcelona obre la Lliga guanyant 0-3 i en dos l’equip va finalitzar la competició com a campió. El primer 0-3 en la primera jornada va ser la temporada 1953-1954, quan el Barcelona va vèncer al camp de la Reial Societat. Aquella temporada l’equip va quedar segon. La temporada 1984-85, el Barça entrenat per Terry Venables va obrir la Lliga superant el Madrid al Bernabéu amb gols Archibald i Calderé, a més d’un autogol madridista. L’equip va guanyar la Lliga amb 10 punts d’avantatge sobre el segon classificat, l’Atlètic. I la 2010-2011, amb Pep Guardiola al capdavant, el Barça es va imposar 0-3 al Racing, amb gols de Messi, Iniesta i Villa. L’equip va guanyar la Lliga amb 96 punts, quatre més que el Madrid, i aquella temporada també va guanyar la Champions League davant del Manchester United.
L’Osca salva un punt i el Saragossa cau davant de la Reial B
Un gol d’Ojeda en el minut 84 va permetre a l’Osca salvar un punt a casa davant del Leganés (1-1), que s’havia avançat amb una diana de De la Fuente en el 50. El Saragossa, per la seua part, va obrir la Lliga amb una decebedora derrota al camp de la Reial Societat B, que es va imposar per 1-0. En els altres dos partits de Segona disputats ahir, el Cadis va guanyar el Mirandés 1-0 i l’Andorra va arrancar un punt de la visita a Las Palmas (1-1).