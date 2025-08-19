FUTBOL
El Borges comença a rodar amb deu cares noves
La plantilla dirigida per Jordi López encara espera un central i dos laterals
El FC Borges va arrancar ahir la pretemporada per preparar la que serà la seua tercera campanya consecutiva a Primera Catalana i la setena en total, en la qual parteix amb l’objectiu de la permanència. Ha estat el tercer i últim dels equips lleidatans de la categoria a començar després del Balaguer i l’Alpicat.
El tècnic del Borges, Jordi López Mena, compta actualment amb 19 jugadors, entre els quals deu cares noves, i espera encara incorporar dos laterals drets i un central. La composició de la plantilla queda així: Jordi Roca i David Millán (porters); Eloi Gras, Pau Solé, Pau Suñol, Sergi Ticó i Pau Rodríguez (defenses); Marc Garcia Caño, José Alejandro Urrea, Youssef, Miquel Sirera, Juanma González i Carlos Pascual (centrecampistes); Habib, Joel Guitart, Zakaria, Nabil, Marc Rubio i Luis Céspedes (davanters).
“L’objectiu clarament és aconseguir la salvació i no patir. El que vingui de més, benvingut serà”, va manifestar Jordi López, que va admetre les dificultats que hi haurà per competir en aquest grup 2 de Primera Catalana. “Puc preveure que serà una Lliga més forta que l’anterior. Aquest any amb 30 punts no n’hi haurà prou per salvar-se.”
Pel que fa als partits de la pretemporada, el Borges jugarà entre 5 i 6 contra Artesa de Segre, Balaguer (Copa Lleida), UE Santa Coloma, Copa Lleida o Alguaire, Juvenil Atlètic Segre i un per concretar, a més d’un triangular a Mollerussa davant d’aquest equip i l’Inter Escaldes.