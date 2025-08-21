FUTBOL
El Balears, rival de l’AEM
La primera eliminatòria l’aparella amb el mateix rival de l’any passat, al qual va vèncer per penals. L’equip aemista va arribar aleshores a la tercera ronda
L’Atlètic Balears tornarà a ser el rival de l’AEM en la primera ronda de la Copa de la Reina, igual que va ocórrer l’any passat quan les aemistes van acabar superant el conjunt mallorquí a la tanda de penals. L’equip lleidatà es jugarà l’accés a la següent ronda a duel únic en terres insulars i la data de la disputa serà entre el 9 i l’11 de setembre. El sorteig de la primera eliminatòria va tenir lloc ahir a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas entrant al bombo un total de 32 equips pertanyents a Primera, Segona i Tercera RFEF.
L’AEM, que la passada temporada va fer història a l’assolir per primera vegada la tercera ronda, intentarà repetir o superar el repte en aquesta campanya. En l’anterior curs, el conjunt dirigit aleshores per Rubén López va superar en primera instància l’Atlètic Balears als penals. Després, en segona ronda, l’AEM va donar la gran campanada a l’eliminar l’Espanyol de la Lliga F per 1-2. I en la tercera eliminatòria, el rival de les lleidatanes va ser el Vila-real que acabava de descendir de la màxima categoria. Els penals aquesta vegada van ser esquius per a les lleidatanes i, després d’empatar (1-1) al final de la pròrroga, el conjunt castellonenc va superar l’eliminatòria en la tanda de penals (2-3).
El tècnic de l’AEM, Joan Bacardit, va admetre que “l’equip i el mateix club estem interessats a arribar tan lluny com sigui possible a la Copa. Jugarem després d’enfrontar-nos al Cacereño en la primera jornada i el resultat que fem en aquest partit condicionarà. Al Balears li tenim el màxim respecte”.