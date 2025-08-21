BÀSQUET
“Estic emocionat per l’ocasió de jugar a l’ACB”
Cameron Krutwig, feliç de tornar a Lleida, qualifica el fitxatge com un “desafiament”
Cameron Krutwig va obrir ahir el capítol de les presentacions, un acte que va qualificar de déjà-vu per la tornada a Lleida dos anys després de la seua estrena. Va assegurar estar “molt emocionat”, tant per tornar al Barris Nord com per la possibilitat de debutar a la Lliga ACB, “una de les millors Lligues del món”, va assenyalar. “Estic molt emocionat per tornar, per afegir-me una altra vegada a l’equip i tenir l’oportunitat de jugar a l’ACB i acceptar aquest desafiament. Per a mi era un repte personal tornar aquí, així que accepto el desafiament i treballaré cada dia per intentar donar la millor versió de mi mateix”, va indicar el pivot d’Illinois.
També va dir que conèixer al cos tècnic “és un avantatge per a mi”, i va afegir: “Tinc un esquema bastant clar del que el Gerard (Encuentra) vol de mi i on encaixo millor. És un gran avantatge arribar i saber què esperen de tu, així que intentaré jugar per a l’equip i ser important en defensa”.
Per la seua part, Joaquín Prado, director esportiu del club, va assegurar que “estem molt convençuts de la idoneïtat del fitxatge de Cameron. Tot just acabar la temporada teníem decidit que era un jugador que volíem tornar a tenir amb nosaltres”, i va destacar que “ens donarà moltíssimes coses. És un jugador especial ofensivament, que fa millors els seus companys i té una característica molt important, i és la seua gana i la seua motivació per debutar a la Lliga ACB. Estem convençuts que està preparat per fer el pas”, va asseverar.
Pel que fa al pivot que falta per completar les dotze fitxes de la plantilla, Prado va deixar clar que “sabem quin tipus de jugador volem, però no serà fàcil de trobar perquè volem que ens cobreixi diferents carències que puguin succeir al llarg de la temporada. És l’última peça del puzle i ha de fer que tot encaixi, però no tenim cap pressa”, va assenyalar. D’altra banda, James Batemon va arribar ahir a Lleida un dia més tard del que es preveia per culpa de la cancel·lació que va patir aquest dimarts passat un dels vols a causa d’una tempesta elèctrica. L’escorta nord-americà passarà revisió mèdica entre avui i demà i dilluns ja iniciarà la pretemporada amb el grup.