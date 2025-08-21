FUTBOL
L’Atlètic Lleida fitxa Aldo One, el jugador 150 de la història del club
L’Atlètic Lleida ha tancat el fitxatge del defensa central camerunès Aldo One, que es converteix en el futbolista número 150 a vestir la samarreta del club des de la seua fundació el 2019.
Steve Aldo One, nascut a Yaoundé fa 30 anys, atresora una àmplia trajectòria en el futbol espanyol. Va arribar a Espanya als 10 anys i va començar al planter del Poblense abans de recalar a la base del Mallorca. Després va militar al filial del Deportivo de la Corunya, malgrat que va debutar amb el primer equip a Primera divisió jugant els 90 minuts del partit contra el Reial Madrid al Santiago Bernabéu. També ha jugat al Salamanca, AE Prat i la CE l’Hospitalet, club del qual arriba a l’Atlètic Lleda.
Amb la incorporació d’Aldo One, que ahir ja es va entrenar sota les ordres de Gabri Garcia, la plantilla blava queda pràcticament definida per al seu debut a la Segona Federació, tot i que no es descarta fer alguna incorporació més d’última hora. L’equip lleidatà afronta aquesta setmana dos nous amistosos, demà davant del Barça Atlètic i diumenge contra el CD de Tudela, tots dos fora de casa.