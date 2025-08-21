SEGRE
L’Atlètic Lleida fitxa Aldo One, el jugador 150 de la història del club

Steve Aldo One ja es va entrenar ahir a les ordres de Gabri.

REDACCIÓ

L’Atlètic Lleida ha tancat el fitxatge del defensa central camerunès Aldo One, que es converteix en el futbolista número 150 a vestir la samarreta del club des de la seua fundació el 2019.

Steve Aldo One, nascut a Yaoundé fa 30 anys, atresora una àmplia trajectòria en el futbol espanyol. Va arribar a Espanya als 10 anys i va començar al planter del Poblense abans de recalar a la base del Mallorca. Després va militar al filial del Deportivo de la Corunya, malgrat que va debutar amb el primer equip a Primera divisió jugant els 90 minuts del partit contra el Reial Madrid al Santiago Bernabéu. També ha jugat al Salamanca, AE Prat i la CE l’Hospitalet, club del qual arriba a l’Atlètic Lleda.

Amb la incorporació d’Aldo One, que ahir ja es va entrenar sota les ordres de Gabri Garcia, la plantilla blava queda pràcticament definida per al seu debut a la Segona Federació, tot i que no es descarta fer alguna incorporació més d’última hora. L’equip lleidatà afronta aquesta setmana dos nous amistosos, demà davant del Barça Atlètic i diumenge contra el CD de Tudela, tots dos fora de casa.

