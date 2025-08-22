Acosta marca el millor temps a la pràctica del nou Gran Premi d’Hongria, amb Marc Márquez a sis mil·lèsimes
El circuit de Balaton Park és un traçat nou per a tots els pilots
L’espanyol Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) ha estat l’encarregat de marcar el ritme a la pràctica oficial per al Gran Premi d’Hongria de MotoGP, al circuit Balaton Park, amb tot just sis mil·lèsimes de segon d’avantatge sobre el seu compatriota i líder del mundial, el lleidatà Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25).
Acosta va marcar un millor temps per a la categoria de 1:37.061, amb fins 17 pilots en escassament un segon de diferència entre ells.
Com ja va succeir al matí, l’italià Luca Marini (Honda RC 213 V) va ser el primer líder de la pràctica oficial, secundat per l’australià Jack Miller (Yamaha YZR M 1) i l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).
Després de Marini va ser el seu company d’equip i campió mundial de MotoGP el 2020, l’espanyol Joan Mir, que va assumir el lideratge amb la seua Honda RC 213 V, si bé al cap de pocs segons el va superar el 'rookie' de la temporada, l’espanyol Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24).
Però com ja va succeir al matí va tardar poc en erigir-se en protagonista el líder del mundial, Marc Márquez, que va parar el cronòmetre en 1:38.496 per ascendir fins la primera plaça, encara una mica lluny del seu registre matinal (1:37.956).
A Marc Márquez li van superar una volta més tard Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que al matí va trencar el motor de la seua moto, el mateix amb el qual havia caigut a Àustria, i Fermín Aldeguer, però la sessió en realitat acabava de començar i els canvis a la taula de temps van ser una constant. Això sí, poc a poc se’n van anar atansant el llindar del minut i 37 segons per completar els 4.075 metres del traçat hongarès.
El primer en atansar-se a aquell temps, com no podia ser de cap altra manera, va ser Marc Márquez, amb 1:38.041 en la seua vuitena volta, i quan molts dels pilots de la categoria van optar per entrar als seus tallers.
En el segon 'run' o sortida a pista dels pilots, Marc Márquez, una vegada més, va ser dels primers en saltar a l’asfalt per completar el màxim de girs possibles, encara que realitzant una sèrie de petits ajustaments en cada pas que va fer pel seu taller.
Rere la línia del més gran dels Márquez es van mantenir Aldeguer i Di Giannantonio, a més de Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), Jorge Martín, Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) o Joan Mir.
Aldeguer va arribar a col·locar-se a 8 mil·lèsimes de segon de Marc Márquez, amb 'Tiburón' Acosta tercer a 85 mil·lèsimes de segon després de superar l’italià Fabio di Giannantonio quan es complia la primera mitja hora de la pràctica oficial.
Un pletòric Fermín Aldeguer no va tardar en sorprendre tots els seus rivals, com ja va fer amb el seu rendiment a Àustria, en marcar el millor temps de la categoria i rebaixar el registre que al matí havia aconseguit Marc Márquez (1:37.956) en rodar en 1:37.793, si bé és cert que encara podien succeir moltes coses amb 25 minuts de sessió per davant.
I així va ser. A penes uns minuts més tard, Marc Márquez va recuperar la primera posició amb 1:37.753, i això malgrat tenir un ensurt a la sortida de la corba tretze, on va perdre adherència el tren davanter de la seua moto i va haver de 'clavar' el genoll en l’asfalt per salvar la caiguda.
Encara no s’havia dit l’última paraula i en el tercer 'estafi attack' va ser Pedro Acosta qui es va posar al capdavant de la taula amb un registre de 1:37.289, amb Franco Morbidelli a 387 mil·lèsimes de segon, per davant de Jorge Martín i Marc Márquez.
Acosta va continuar marcant parcials de volta ràpida per tornar a rebaixar el seu millor temps fins 1:37.061, mentre que a Marc Márquez se li'va ennuegar' el segon i tercer parcial amb alguns errors i, encara així, va ascendir fins la segona posició a 374 mil·lèsimes del pilot de KTM.
'Tiburón' Acosta va encadenar fins a tres voltes ràpides i va intentar una quarta, però els pneumàtics ja estaven molt al límit i després de cometre un parell d’errors va decidir entrar al seu taller per fer els últims ajustaments en el seu KTM RC 16.
Ja en l’últim tram de la pràctica oficial l’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), que estava fora de la segona classificació, es va queixar que tant Alex Márquez com l’australià Jack Miller (Yamaha YZR M 1) li havien molestat en la seua trajectòria, en una acció que va ser investigada per Direcció de Carrera.
En l’últim 'time attack' tant Marc Márquez com Pedro Acosta van començar a marcar parcials de volta ràpida, si bé ambdós van fallar en algun d’ells i el seu primer intent va ser erm, mentre al capdavant de la taula continuava acampant el registre de Pedro Acosta, que se’n va anar pels terres amb un lleig 'high side' en la corba dos, seguint Marc Márquez, amb el que va haver de dir adeu a millorar més.
Ningú no va poder millorar el temps d’Acosta, encara que Marc Márquez es va quedar a sis mil·lèsimes de segon.
Alex Márquez, Fermín Aldeguer, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Joan Mir, Pol Espargaró, Luca Marini i Fabio Quartararo van completar els deu primers que passen a la segona classificació.
Es van quedar fora Jorge Martín, onzè, els dos pilots d’Aprilia, Jorge Martín i Marco Bezzecchi, a més de 'Pecco' Bagnaia o Di Giannantonio, entre d’altres.