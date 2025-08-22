L’Alpicat venç per penals en la festa major de Juneda
L’Alpicat es va emportar ahir el partit amistós de la festa major de Juneda, a l’imposar-se a la tanda de penals per 1 a 3, després que el temps reglamentari acabés 2-2. El partit va tenir una part per a cada equip, sent dominador el Juneda a la primera i amb un Alpicat que va crear més perill a la segona. Xavi Sánchez va obrir el marcador firmant el 10 per al Juneda al minut 34 i Burgos va fer l’1-1 al 40. A la segona part Vendrell va avançar l’Alpicat (1-2, 54’) i Tuto va empatar al 71’ (2-2) per portar el partit als penals, que van ser favorables finalment a l’Alpicat.