BÀSQUET
Melvin Ejim: “Vinc a l’Hiopos Lleida a deixar empremta”
“He sentit que el Barris Nord és increïble i tinc moltes ganes de viure-ho”, va dir
Melvin Ejim, un dels grans noms del nou projecte de l’Hiopos Lleida a l’ACB, va deixar clar ahir en la presentació oficial que el seu fitxatge és una aposta personal i professional “per portar l’equip al següent nivell”, va dir. “Estic molt content de ser aquí. Em va encantar el que vaig escoltar sobre el club, la seua ambició, la seua història recent i el desig de créixer. Vull formar part d’això i ensenyar tot el que sé per ajudar a guanyar i deixar empremta a l’equip i a la ciutat”, va afirmar.
Tot i que tenia altres ofertes sobre la taula, algunes de potser més suculentes econòmicament, les converses que va mantenir amb Gerard Encuentra i Joaquín Prado van ser claus a l’hora de prendre la decisió de venir a Lleida. “Van mostrar un gran interès en mi. Han vist el meu rendiment en altres equips d’Europa i em van oferir la possibilitat de tenir un rol diferent, més protagonista. Sabia que si venia aquí tindria un rol diferent del que he tingut en els últims dos anys i aquesta és una gran oportunitat per a les dos parts”, va assegurar.
El canadenc no creu que deixar l’Unicaja, amb el qual ha guanyat diversos títols, per venir a Lleida sigui un pas enrere, sinó una oportunitat per evolucionar com a jugador. “Vull portar el meu joc al següent nivell. Poder provar coses noves, però també continuar fent el que m’ha portat a l’èxit. Tenir impacte tant a la pista com en el lideratge del grup serà fonamental per a mi aquesta temporada”, va assenyalar.
Pel que fa al seu rol dins de l’equip, Ejim va ser clar: “La meua mentalitat és sempre pensar com puc ajudar a guanyar. Parlaré amb l’entrenador per saber exactament què espera de mi, però el que sempre intento aportar és energia, mentalitat positiva, resistència física i molt treball dur. Estic preparat per tenir l’impacte més gran possible”, va declarar.
Ejim també va valorar l’ambient que ja ha pogut viure a la ciutat i l’afecte de l’afició. “Des que vaig arribar, ja hi ha hagut gent que s’ha parat al carrer per saludar-me i mostrar la seua emoció per la nova temporada. He sentit que el Barris Nord és increïble i tinc moltes ganes de viure aquesta atmosfera”, va concloure.
D’altra banda, l’amistós previst a Salou el 13 de setembre davant del València ha quedat suspès.
“Canviar el repte seria cavar la nostra tomba”
Joaquín Prado es va encarregar ahir de rebaixar el suflé dels que pensen que es pot aspirar a altres reptes més grans que la salvació. “Internament arranquem la temporada amb l’objectiu de la permanència, sens dubte. El dia que canviem aquest focus al mes de juliol o agost, tret que hi hagi un gir radical en les nostres circumstàncies estructurals, començarem a cavar la nostra tomba. Això no vol dir que no siguem ambiciosos. El repte és intentar ser millors que l’any anterior", va afirmar el director esportiu.