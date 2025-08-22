FUTBOL
La UEFA permet al Barça obrir la Champions com a visitant
La UEFA ha acceptat la petició del Barcelona de jugar la primera jornada de Champions com a visitant, segons va avançar Catalunya Ràdio. El Barça guanya així temps per tenir llest l’estadi en el qual jugui com a local, ja sigui al Camp Nou, que encara no té permís d’obertura, o en l’Estadi Olímpic, l’alternativa que estudia. D’altra banda Jules Koundé va dir ahir durant la seua presentació que la Champions “és un objectiu” tot i que no una obsessió.