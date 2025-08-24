MOTOCICLISME
Un altre dia redó de Marc
El pilot lleidatà arrasa en la carrera esprint del traçat hongarès i obté una altra pole. És la vuitena vegada que sortirà primer a la graella i el seu tretzè triomf sabatí de catorze proves
El pilot lleidatà Marc Márquez (Ducati) va tornar a guanyar ahir la carrera a l’esprint de MotoGP en el Gran Premi d’Hongria, catorzena cita del Mundial de motociclisme, per ampliar encara més la seua renda al capdavant de la general, en una jornada en què també va aconseguir la pole. Com ja és habitual els dissabtes, el de Cervera no va donar opció a ningú i va dominar sense oposició la carrera curta al nou Circuit de Balaton Park, on hores abans també havia triomfat en la lluita per la pole. Amb aquest triomf, ja acumula 12+1 en l’esprint en les 14 carreres curtes d’aquest curs, on només se li va escapar la victòria a Silverstone –va ser segon darrere del seu germà Àlex Márquez–. 165 punts de 168 possibles.
Ahir Marc va encapçalar un podi en el qual el van acompanyar els dos pilots del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, els italians Fabio Di Giannantonio (Ducati) i Franco Morbidelli (Ducati), i així arriba als 430 punts, avantatjant en 152 el segon de la general, el seu germà Àlex (Ducati), que només va poder ser vuitè, i en 209 el tercer, l’italià Francesco Bagnaia (Ducati), tretzè. Una vegada apagats els semàfors, el líder del campionat va defensar la seua posició de privilegi, amb Di Giannantonio i Morbidelli a la seua roda, mentre per darrere es desencadenava el caos en els dos primers girs; primer se’n va anar a terra el francès Fabio Quartararo (Yamaha), i poc després eren el seua compatriota Johann Zarco (Honda) i l’italià Enea Bastianini (KTM) els que acabaven a l’asfalt. A poc a poc, Márquez va anar ampliant l’avantatge respecte als perseguidors, a ritme de volta ràpida, i només la caiguda de Pedro Acosta (KTM), al revolt 11 durant el sisè gir al circuit hongarès, va pertorbar la tranquil·litat de la segona meitat de la carrera. Pel que fa a la resta d’espanyols, Fermín Aldeguer (Ducati) va aconseguir acabar cinquè, davant d’un sorprenent Joan Mir (Honda), sisè. Alex Márquez va concloure vuitè; el vigent campió del món, Jorge Martín (Aprilia), va ser novè; Pol Espargaró (KTM), substitut del lesionat Maverick Viñales, va acabar desè; Raúl Fernández (Aprilia), onzè; Alex Rins (Yamaha), setzè; i Pedro Acosta, dissetè.Hores abans, Marc Márquez obtenia la primera pole de la història a Balaton Park gràcies al seu 1:36.518 que li va permetre dominar la Q2 amb tres dècimes d’avantatge sobre els italians Marco Bezzecchi (Aprilia) i Fabio Di Giannantonio (Ducati). No van passar de la Q2 els dos grans rivals de l’octocampió del món en el campionat; Alex Márquez (Ducati), segon de la general, haurà de començar catorzè després de ser sancionat, mentre que l’italià Francesco Bagnaia (Ducati), tercer del Mundial i company de garatge de Marc, sortirà tretzè.
En Moto2, el brasiler establert a Alcarràs Diogo Moreira (Kalex) va continuar sent el pilot de referència i sortirà primer. Finalment, l’espanyol Máximo Quiles (KTM) va fer valer un millor temps de 1:46.060 per garantir-se la pole per a la carrera de Moto3.
“M’he trobat molt còmode durant tota la carrera”
Marc Márquez va explicar després de la carrera que“m’he trobat còmode, molt còmode. Ahir potser podia tenir algun dubte, però veia que tenia punts que clarament es podien millorar a nivell de pilotatge i també de posada a punt i hem fet un mix. Jo hi he posat de la meua part i els tècnics, sobretot els electrònics, hi han posat també de part seua i hem creat una molt bona base en l’FP3 i a la classificació. Crec que per això les dos Ducati s’han anat atansant a l’esprint, perquè amb les dades i si tens un pilot de referència doncs a nivell d’electrònica és més fàcil copiar que a nivell de posada a punt”, va dir sobre la seua victòria a Hongria.