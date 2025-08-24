Marc Márquez amplia territori a Hongria amb el seu setè doblet consecutiu
Pedro Acosta acaba segon
El pilot Marc Márquez (Ducati) ha aconseguit la victòria aquest diumenge en la cursa de MotoGP del Gran Premi d’Hongria, catorzena cita del Mundial de motociclisme, i ha posat el colofó a un altre cap de setmana perfecte amb doblet dissabte-diumenge, consolidant el seu lideratge de la general, mentre que Pedro Acosta (KTM) ha acabat en segona posició.
Després de portar-se el triomf en la carrera a l’esprint de dissabte, la 12 +1 del curs, el de Cervera no va fallar tampoc aquest diumenge, per marxar del nou Balaton Park, el 22è circuit on ha aconseguit imposar-se i on inaugura el palmarès de guanyadors, amb 37 punts més a la cartera. Amb això, segella el seu setè doblet consecutiu i la seua desena victòria de 2025 en curses llargues, on només se li n’han resistit quatre.
Tot en una cursa en la qual Pedro Acosta va firmar una espectacular actuació premiada amb el segon posat, per davant de l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia), i amb el vigent campió del món, Jorge Martín (Aprilia), aconseguint la millor posició en cursa des de la seua tornada després de la lesió fregant el podi, quart.
El triomf permet a Márquez assolir els 455 punts, avantatjant en 175 al segon de la general, Alex Márquez (Ducati), que només va poder ser catorzè llastat per una caiguda en la primera volta, i en 227 al tercer, l’italià Francesco Bagnaia (Ducati), novè aquest diumenge.
Balaton Park buscava el seu primer campió en la categoria reina i la cursa va començar frenètica i amb ensurt per al líder. Mentre l’italià Fabio Di Giannantonio (Ducati), que sortia tercer, es veia obligat a entrar en boxes per canviar de moto, el de Cervera va ser superat a la sortida per Bezzecchi, amb el qual poc després es tocava.
L’octocampeón va evitar la caiguda, però no així Enea Bastianini (KTM) i Alex Márquez, sense opcions de bon començament. Bezzecchi, enllaçant voltes ràpides, imposava el seu ritme al capdavant mentre el més gran dels Márquez marxava tercer. Es va desfer de Franco Morbidelli (Ducati) en el cinquè gir i va començar a 'volar' per remuntar un desavantatge de més d’un segon amb l’italià. Per darrere, Acosta també avançava Morbidelli i se situava en posicions de podi.
Márquez va esperar amb paciència la seua oportunitat i la va trobar en la volta 11 de 26; en la corba 1, aprofitant l’aspiració de la recta principal, va superar Bezzecchi i va passar a comandar la cita, i ja ningú no li discutiria la victòria. El gran atractiu fins el final de cursa va ser la lluita entre l’italià i Acosta pel segon posat, que s’emportaria el murcià.
Quant a la resta d’espanyols, Martín va ser quart; Pol Espargaró (KTM), substitut del lesionat Maverick Viñales, va concloure vuitè; Alex Rins (Yamaha) va acabar tretzè, per davant d’Alex Márquez; i Fermín Aldeguer (Ducati), que se’n va anar a terra, va quedar setzè, fora dels punts. No van aconseguir finalitzar ni Joan Mir (Honda) ni Raúl Fernández (Aprilia).
El pilot hispanocolombià David Alonso (Kalex), vigent campió de Moto3, ha conquerit la seua primera victòria en Moto2 després de superar per una dècima aquest diumenge al 'poleman' de dissabte, el brasiler Diogo Moreira (Kalex), i el líder del campionat, l’espanyol Manu González (Kalex), va pujar al tercer calaix del podi.
Els 16 punts collits a Hongria permeten a 'Manugas' consolidar-se al cap de la general, on avantatja en 25 unitats al també espanyol Arón Canet (Kalex), que va ser sisè aquest diumenge, i en 31 a Moreira.
Mentrestant, Adrián Huertas (Kalex) va completar la cita a la setena plaça; Dani Holgado (Kalex) ho va fer en la novena, just per davant d’Iván Ortolá (Boscoscuro) i de Marcos Ramírez (Kalex); i Albert Arenas (Kalex) va ser catorzè. Fora dels punts van acabar Sergio García Dols (Kalex), setzè; Alex Escrig (Forward), dissetè; Jorge Navarro (Forward), divuitè; i Dani Muñoz (Kalex), vintè.
Alonso López (Boscoscuro) i Izan Guevara (Boscoscuro) no van poder acabar la prova, i Unai Orradre (Boscoscuro) ni tan sols va poder completar la primera volta.
Finalment, l’espanyol Màxim Quiles (KTM) va firmar la seua segona victòria de la temporada després de protagonitzar una vibrant lluita de 'rookies' amb l’argentí Valentín Perrone (KTM), que va superar per només 18 mil·lèsimes, amb el també espanyol David Muñoz (KTM) completant el podi a Balaton Park.
Quiles, que partia des de la pole i va dominar gran part de la cursa, es va veure superat en el tram final per Perrone -que va prendre el comandament-, Muñoz i Ángel Piqueras (KTM), però va recuperar terreny per tornar-li la passada al sud-americà en l’últim gir.
A més, Piqueras va acabar quart i retalla alguns punts al líder del campionat, José Antonio Rueda (KTM), al que té ara a 69 unitats i que va acabar just per detás d’ell, cinquè. També van puntuar la resta de pilots espanyols: Adrián Fernández (Honda) va finalitzar sisè; David Almansa (Honda) va ser setè; Álvaro Carpe (KTM) va acabar novè; i Marcos Uriarte (KTM), quinzè malgrat sortir últim.