HOQUEI
Catalunya, amb tres lleidatans, acaba tercera a la Golden Cat
La selecció masculina de Catalunya, amb els lleidatans Sergi Folguera, Aleix Marimon i Jordi Badia, va acabar ahir en tercera posició a la Golden Cat, després de derrotar Itàlia per 6-5 en un partit en el qual Sergi Folguera va marcar dos gols i Badia i Marimon un cadascun. El títol va ser per a Portugal, que a la final va derrotar França per 4-3. Portugal també es va emportar la victòria a la final femenina al derrotar Catalunya per 4-3.