FUTBOL
Derrota als penals
Després d’empatar a zero, l’Atlètic Lleida cau contra el Tudelano en un duel igualat. Encaixa la segona derrota seguida després de perdre amb el Barça Atlètic
L’Atlètic Lleida va caure ahir en la tanda de penals del Trofeu Joaquín Segura davant el Tudelano per 8-7 després que els 90 minuts reglamentaris acabessin amb un rigorós empat a zero. Amb aquest resultat, els de Cappont encaixen la seua segona derrota consecutiva després de caure divendres passat contra el Barça Atlètic per 3-2.
En la primera part, els de Gabri van dominar el xoc, però van ser els de Tudela els que van tenir la primera ocasió clara amb un xut llunyà que no va trobar porteria. Més tard, l’Atlètic Lleida va respondre des de la pilota aturada amb una ocasió de One que, davant el porter, no va poder donar-li una bona direcció a la seua rematada de cap. En els minuts previs al descans, els lleidatans van continuar controlant l’esfèric, però la seua mala resolució en l’última passada va acabar enviant el duel al descans amb empat a zero al marcador.
En la represa, Gabri va moure la banqueta per trobar un gol que no va arribar. El Tudelano es va mostrar molt sòlid en defensa i va desbaratar totes les incursions dels del Segrià que veien passar els minuts i no aconseguien trobar bones ocasions. En els últims minuts es va incrementar la tensió entre els dos equips fruit de dos accions dins de l’àrea local que van ser molt protestades pels jugadors de l’Atlètic Lleida.
Finalment, el matx es va decidir des dels onze metres, en què els navarresos van ser més efectius. Alcalà va fallar l’últim penal que li donava el Trofeu Joaquín Segura al rival després de setze llançaments de penal (8-7).
La setmana vinent, l’Atlètic Lleida tancarà la pretemporada amb un amistós contra l’Utebo, dimecres, i un altre contra el CD Ebro dissabte. El seu debut de lliga serà el 7 de setembre davant el Torrent al Camp d’Esports.