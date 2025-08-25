PIRAGÜISME
El Descens del Cinca bat el seu rècord
La prova supera els 600 participants en l’edició 26. El Sícoris va ser segon en la classificació de clubs
El Descens Internacional del Cinca va reunir ahir més de 600 participants en l’edició número 26, la qual cosa representa un rècord d’inscripcions. D’aquests 600, més de 400 van optar per participar en la modalitat popular, mentre que van ser més de 200 els palistes federats que van prendre part en el recorregut de 19 quilòmetres que parteix des de Fraga, passa per Torrent de Cinca i acaba a les aigües de l’embassament de Mequinensa.
En l’aspecte competitiu, el Sícoris Club va acabar en la segona posició en la classificació per clubs, firmant diversos podis en les diferents modalitats, entre les quals la victòria d’Òscar Segués en el K1 masculí. El triomf per equips va ser per als portuguesos del Clube Nautico Crestuma, i el tercer lloc va serper al Centro Natación Helios de Saragossa.
Però més enllà de la competició, el Descens és una gran festa del piragüisme, que en cada edició combina l’esport amb l’espectacle, la naturalesa i la convivència de centenars de palistes, amb els seus acompanyants, que arriben de diferents punts de l’Estat espanyol a més de països com França, Portugal, Geòrgia, l’Argentina i Xile. L’organització va disposar d’un contingent de 400 persones per vetllar per la seguretat de participants i espectadors.