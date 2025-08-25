Enèsim recital
Marc Márquez firma a Hongria el setè doblet seguit i encarrila el seu novè títol mundial. Suma el de Balaton a la llista de circuits conquerits
El pilot lleidatà Marc Márquez (Ducati) va aconseguir la victòria ahir en la carrera de MotoGP del Gran Premi d’Hongria, catorzena cita del Mundial de motociclisme, i va posar la cirereta a un altre cap de setmana perfecte amb doblet dissabte-diumenge, consolidant el seu liderat a la general, mentre que Pedro Acosta (KTM) va acabar en segona posició.
Després d’endur-se el triomf en la carrera a l’esprint de dissabte, la 12+1 del curs, el de Cervera no va fallar tampoc ahir, per marxar del nou Balaton Park, el 22è circuit on ha aconseguit imposar-se i on inaugura el palmarès de guanyadors, amb 37 punts més a la cartera. Amb això, segella el setè doblet consecutiu i la desena victòria del 2025 en carreres llargues, on només se li n’han resistit quatre. Tot en una carrera en la qual Pedro Acosta va firmar una espectacular actuació premiada amb el segon lloc, davant de l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia), i amb el vigent campió del món, Jorge Martín (Aprilia), aconseguint la millor posició en carrera des del seu retorn després de la lesió vorejant el podi, quart.
El triomf permet a Márquez assolir els 455 punts, avantatjant en 175 el segon de la general, el seu germà Àlex (Ducati), que només va poder ser catorzè llastat per una caiguda a la primera volta, i en 227 el tercer, l’italià Francesco Bagnaia (Ducati), novè ahir.
Balaton Park buscava el seu primer campió en la categoria reina i la carrera va començar frenètica i amb ensurt per al líder. Mentre l’italià Fabio Di Giannantonio (Ducati), que sortia tercer, es veia obligat a entrar en boxes per canviar de moto, el de Cervera va ser superat a la sortida per Bezzecchi, amb el qual poc després es tocava. L’octocampió va evitar la caiguda, però no així Enea Bastianini (KTM) i Àlex Márquez, sense opcions de bon començament. Bezzecchi, enllaçant voltes ràpides, imposava el seu ritme al capdavant mentre el més gran dels Márquez marxava tercer. Es va desfer de Franco Morbidelli (Ducati) en el cinquè gir i va començar a volar per remuntar un desavantatge de més d’un segon amb l’italià. Al darrere, Acosta també avançava Morbidelli i se situava en posicions de podi.
Márquez va esperar amb paciència la seua oportunitat i la va trobar a la volta 11 de 26; al primer evolt, aprofitant l’aspiració de la recta principal, va superar Bezzecchi i va passar a comandar la cita, i ja ningú no li discutiria la victòria. El gran atractiu fins al final de carrera va ser la lluita entre l’italià i Acosta pel segon lloc, que s’emportaria el murcià.
Pel que fa a la resta d’espanyols, Martín va ser quart; Pol Espargaró (KTM), substitut del lesionat Maverick Viñales, va concloure vuitè; Alex Rins (Yamaha) va acabar tretzè, davant d’Àlex Márquez; i Fermín Aldeguer (Ducati), que se’n va anar a terra, va quedar setzè, fora dels punts.
Per la seua part, l’hispanocolombià David Alonso (Kalex), vigent campió de Moto3, va conquerir la seua primera victòria en Moto2 després de superar per una dècima el poleman de dissabte, el brasiler resident a Alcarràs Diogo Moreira (Kalex), i el líder del campionat, l’espanyol Manu González (Kalex). Finalment, l’espanyol Máximo Quiles (KTM) va firmar la seua segona victòria de la temporada en Moto3 després de protagonitzar una vibrant lluita amb l’argentí Valentín Perrone (KTM), que va superar per només 18 mil·lèsimes.
❘ budapest ❘ Marc Márquez es va mostrar satisfet d’haver pogut anar tan “bé” al Gran Premi d’Hongria, però creu que “la pel·lícula canviarà” d’aquí a dos setmanes al Gran Premi de Catalunya. “Intentarem fer-ho, però ja veureu que a Montmeló la pel·lícula canviarà. Aquest era un circuit molt peculiar, rar, antitraçades. Això a mi se’m dona millor, quan has d’improvisar. Montmeló és més tiralínies i aquí hi havia aquest T2 amb les dos ràpides de dretes, que dins dels pilots de Ducati era a la mitjana o dels més lents. A Montmeló, tot de dretes, llargues, intentarem gestionar-ho de la millor manera”, va assenyalar en declaracions a DAZN.
Per al de Cervera, el de Barcelona-Catalunya “és un dels circuits que un altre any marcaria molt en roig. És dels que m’ha costat més”, va avisar. A casa no guanya des de 2019 (l’últim curs en el qual es va coronar), malgrat que l’any passat, amb la Ducati Gresini, va poder ser tercer al Gran Premi de Catalunya i segon al Gran Premi Solidari que va tancar el campionat.
Sobre la carrera d’ahir va dir: “Al primer revolt he vist que Bezzecchi era dins i tenia marge per deixar frens. No esperava que Bezzecchi la parés tant, però he tingut paciència per passar, pressionar i gestionar. He anat molt bé, no puc dir el contrari”, va reconèixer el pilot lleidatà.
Marc podria ser campió a Misano
Marc Márquez ja pot començar a fer càlculs per a la consecució del campionat. Les matemàtiques indiquen que podria proclamar-se campió a Misano, el proper 14 de setembre. Per aconseguir-ho, necessitaria augmentar l’avantatge en almenys 10 punts sobre el seu germà Àlex en la pròxima cita del calendari, que es disputarà al Circuit de Barcelona-Catalunya entre el 5 i el 7 de setembre. Si ho aconseguís, arribaria a Misano amb una diferència de 185 punts, suficient per assegurar-se el títol tenint en compte que en cada cap de setmana hi ha 37 punts en joc (25 de la carrera llarga i 12 de l’esprint).
“Aquest no ha estat el nostre cap de setmana”
Àlex Márquez, que havia estat penalitzat amb tres posicions a la graella de sortida, va reconèixer que “aquest no ha estat el nostre cap de setmana i, també per la penalització a la graella, tampoc no ha resultat ser el nostre diumenge. He tingut una caiguda a les primeres voltes i a partir d’allà tot s’ha posat costa amunt. Sabíem que aquest circuit ens complicaria la vida. Ara intentarem reiniciar i pensar a Barcelona, un traçat que al meu el meu estil s’adapta clarament millor”.