BÀSQUET
El Força Lleida anuncia que Borja Comenge serà l’entrenador de l’U22
El Força Lleida va anunciar ahir que Borja Comenge serà l’entrenador de l’equip U22 de l’Hiopos Lleida que competirà aquesta temporada a la Lliga de nova creació, tal com ja va publicar aquest diari l’1 d’agost passat. L’acabada de crear Lliga U22 és un projecte conjunt de l’ACB i la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), amb el suport del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports i el Consell Superior d’Esports, que té com a objectiu que els jugadors joves amb projecció puguin compaginar la vida acadèmica amb la formació esportiva.
Comenge va entrenar la passada temporada el Sènior B masculí del Força Lleida i coneix perfectament la filosofia del club, en el qual va ser entrenador del primer equip en LEB Or entre 2016 i 2018. També ha entrenat equips de la base del club i té una llarga trajectòria en clubs professionals, com el Manresa, Girona, Barça i València, on va ser assistent de Jaume Ponsarnau a l’ACB entre 2018 i 2021.
La nova Lliga U22 començarà el 10 d’octubre i la idea del club és comptar bàsicament amb jugadors lleidatans. La primera fase de la competició es jugarà entre el 10 d’octubre i el 4 de gener, amb els equips participants dividits en dos grups. A l’acabar aquesta primera fase de la competició, els equips afrontaran una segona fase que acabarà el 19 d’abril.