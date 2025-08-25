SEGRE

El Força Lleida anuncia que Borja Comenge serà l’entrenador de l’U22

Borja Comenge, a baix, dona instruccions durant un partit. - FORÇA LLEIDA

El Força Lleida va anunciar ahir que Borja Comenge serà l’entrenador de l’equip U22 de l’Hiopos Lleida que competirà aquesta temporada a la Lliga de nova creació, tal com ja va publicar aquest diari l’1 d’agost passat. L’acabada de crear Lliga U22 és un projecte conjunt de l’ACB i la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), amb el suport del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports i el Consell Superior d’Esports, que té com a objectiu que els jugadors joves amb projecció puguin compaginar la vida acadèmica amb la formació esportiva.

Comenge va entrenar la passada temporada el Sènior B masculí del Força Lleida i coneix perfectament la filosofia del club, en el qual va ser entrenador del primer equip en LEB Or entre 2016 i 2018. També ha entrenat equips de la base del club i té una llarga trajectòria en clubs professionals, com el Manresa, Girona, Barça i València, on va ser assistent de Jaume Ponsarnau a l’ACB entre 2018 i 2021.

La nova Lliga U22 començarà el 10 d’octubre i la idea del club és comptar bàsicament amb jugadors lleidatans. La primera fase de la competició es jugarà entre el 10 d’octubre i el 4 de gener, amb els equips participants dividits en dos grups. A l’acabar aquesta primera fase de la competició, els equips afrontaran una segona fase que acabarà el 19 d’abril.

