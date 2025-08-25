FUTBOL
L’AEM continua invicte
Les de Joan Bacardit golegen per 0-5 el FC Ona Sant Adrià de Segona RFEF. No han perdut cap partit dels cinc que han disputat
❘ barcelona ❘ L’AEM continua invicte. Les de Joan Bacardit es van imposar ahir per 0-5 al FC Ona Sant Adrià (filial del Badalona Women de Lliga F) de Segona RFEF en la golejada més gran de la pretemporada. Les lleidatanes es van enfrontar per segona vegada a les barcelonines, que van aconseguir un empat a zero en l’últim partit.
En el primer temps les lleidatanes es van mostrar molt intenses en defensa i van poder anul·lar els intents d’atac del rival. El terreny de joc –el Futbol Parc de la Catalana– era molt petit i les de Bacardit, persuadides per obrir el marcador, van intentar fer mal amb un futbol més directe. El seu tècnic advocava per retenir la pilota, però al minut 31, Noe va aprofitar una gran passada a l’espai i va anotar el 0-1 amb una fantàstica vaselina que les posava en avantatge al descans.
En la represa, les del Recasens van fer gala de la seua superior categoria i van doblegar el rival amb molta facilitat i bon joc. Van començar a controlar la possessió i, al minut 49, Noe tornava a fer gala de la seua gran capacitat golejadora per establir el 0-2. El FC Ona es va veure molt afectat després del segon gol i les lleidatanes ho van aprofitar per atipar-se de gols en pretemporada. Amaya va anotar el 0-3 al 61, Inés va augmentar l’avantatge al 75 i, finalment, Loba va tancar la golejada a falta de cinc minuts per al final del xoc (5-0).
Amb aquest resultat, l’AEM va firmar el segon triomf d’una pretemporada –també va guanyar el Badalona Women (4-3)– que tancarà la setmana vinent. S’enfrontarà al Saragossa CFF dimecres; i al Cornellà dissabte, abans d’afrontar el debut de lliga davant el Cacereño el 7 de setembre que ve.
Bacardit: “L’important és guanyar el Cacereño a l’inici de Lliga”
Després del triomf per 0-5 davant el FC Ona Sant Adrià, el tècnic de l’AEM, Joan Bacardit, va ressaltar que no “m’importen els resultats de pretemporada, el més important és guanyar el Cacereño en el debut de lliga”.
“Avui surto molt content per com s’ha jugat, però és un partit més i no ens ha de pujar al cap ni el resultat, ni el joc de l’equip”, va afegir el preparador.No obstant, Bacardit no va poder ocultar la seua satisfacció pel rendiment de les seues i va destacar que “en general estic content. Tret del dia de l’Espanyol, en el qual no vaig sortir satisfet, l’equip està agafant l’estil de joc que vull”, va sentenciar.