Diagne: "Em fa il·lusió viure el Barris Nord com a local"
El pivot senegalès arriba a l’Hiopos Lleida amb ganes de demostrar que "l’any passat no va ser casualitat"
L’Hiopos Lleida va presentar Atoumane Diagne com a nou jugador per a les dos pròximes temporades. El pivot senegalès, de 26 anys, amb passat en el Barça i en el Leyma Coruña, arriba al conjunt de Gerard Encuentra després de debutar la passada campanya a la Lliga Endesa amb el conjunt corunyès i ho fa amb l’ambició de consolidar-se en l’elit.
Durant la seua presentació, Diagne es va mostrar il·lusionat amb aquest nou repte: “Estic molt content de ser aquí. He vingut moltes vegades com a visitant al Barris Nord i ara em fa molta il·lusió viure'l com a local. Tinc moltes ganes de començar la temporada i de donar el millor de mi per a aquest club”, va declarar.
El jugador va recordar la dificultat dels partits disputats a Lleida i l’empenta de l’afició com a factors decisius per acceptar l’oferta: “Sempre han estat partits durs, amb una afició que és darrere del seu equip fins el final. Això dona motivació extra a un jugador i va ser un factor important a l’hora de decidir vindre aquí. A més, el projecte em va convèncer”, va expressar.
Diagne també va comparar la seua trajectòria amb la del club, assenyalant que “l’equip i jo pugem l’ACB alhora i vam debutar l’any passat. Demostrem que podem competir en aquesta Lliga i ara toca consolidar-se i fer un pas més. A nivell personal, és un repte per demostrar que allò de l’any passat no va ser casualitat”.
Sobre el seu encaix en el sistema de Gerard Encuentra, el pivot va assegurar sentir-se còmode: “L’entrenador vol un joc molt intens i ràpid, i crec que això encaixa amb les meues virtuts: córrer la pista, defensar fort i jugar amb energia. Em veig bé en aquest sistema”.
Preguntat pels objectius, Diagne va ser ambiciós, encara que va deixar clar que “el primer repte és mantenir-se en la categoria, però si en podem aspirar més, encantats. Sempre cal mirar més alt”.
Per la seua part, el director esportiu Joaquín Prado va destacar la trajectòria i el perfil del nou fitxatge. “Atoumane és un jugador que s’ha format a la planter del Barcelona i que en la seua carrera ha passat per molt pocs equips, la qual cosa parla molt bé del seu compromís. Després de la seua experiència al Llemotges i les seues quatre temporades a A Coruña, ha crescut any després d’any fins debutar en ACB amb un bon rendiment. Arriba consolidat, amb experiència, però encara en evolució. Està en un moment ideal per continuar millorant i per donar-nos un rendiment important”, va assenyalar.
Prado va incidir en el valor que pot aportar a l’equip: “Es tracta d’un cinc amb mobilitat, capaç de córrer la pista, jugar el pick and roll, intimidar i finalitzar per sobre del cèrcol. Aquest perfil ha funcionat molt bé a Lleida en els últims anys i creiem que la seua adaptació serà immediata perquè coneix perfectament la Lliga”.