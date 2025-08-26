HANDBOL
El Lleida Handbol, avui a la final de la Supercopa
El Lleida Handbol, que aquesta temporada competirà a la Divisió d’Honor Or després del seu ascens de la passada temporada, disputa avui per primera vegada la final de la Supercopa de Catalunya. El seu rival serà el KH7 BM Granollers, de la màxima categoria de l’handbol femení estatal. El matx es jugarà a les 18.45 al Complex Esportiu Municipal Les Moreres, de l’Espluga de Llobregat i serà retransmès per Esport3. El Lleida Handbol es va classificar després de derrotar a les semifinals el Sant Quirze per 21-33, mentre que el Granollers va derrotar l’OAR Gràcia per 28-37. A les 21.00 Barça i Granollers jugaran la final masculina. Iban Raigal, entrenador, va destacar que afronten el partit “amb ganes i il·lusió” conscients que “elles comencen la Lliga el cap de setmana i porten quatre setmanes més de preparació”.