VOLEIBOL
El Rodi Balàfia arranca el seu retorn a la Superlliga 2
El club dobla el pressupost, ara de 50.000 euros, per competir amb garanties
El Rodi Balàfia Vòlei va arrancar ahir la pretemporada amb la il·lusió de la tornada a Superlliga 2, categoria que recupera després de l’ascens aconseguit el curs passat. El conjunt de Sergi Mirada va fer ahir la primera sessió al pavelló Juanjo Garra, amb una plantilla basada en el bloc que va assolir l’ascens i ara reforçat amb quatre noves peces, amb l’ambició de consolidar-se a la categoria.
La presidenta, Vanesa Ortega, va subratllar la importància del retorn: “Pujar suposa, sobretot, doblar el pressupost. D’uns 25.000 euros a Primera Nacional passem a uns 50.000. La diferència respecte al 2022 és que ara ja sabem a què ens enfrontem. A més, la Federació prepara canvis per a la pròxima temporada, fent subdivisions a la categoria, per la qual cosa tenim molta ambició perquè no ens volem quedar despenjats.” Ortega va destacar també que la nova etapa servirà per continuar potenciant la base, que té dos equips en cada categoria i vol assolir les fases finals.
En el pla esportiu, l’entrenador Sergi Mirada afronta el seu quart curs a la banqueta convençut que l’equip podrà competir amb garanties: “Espero una temporada divertida i competitiva. A Primera Nacional vam aconseguir una dinàmica de grup molt bona i això va ser la base de l’èxit. Ara hem conformat una plantilla molt competent, amb experiència i joventut”, va explicar.
El club ha tancat quatre incorporacions estratègiques: Eloy Jaray, amb bagatge a la Superlliga 2; el cubà Elio Carrodeguas i Joaquín Castillo, jugadors amb experiència fins i tot en Superlliga 1; i el jove Pau Pons, arribat des de Mallorca com a aposta de futur.
“Amb aquestes peces tenim totes les posicions doblades i podrem mantenir el nivell quan hi hagi rotacions”, va afegir el tècnic, que també manté ferma la seua aposta pels jugadors més joves.
A més, va insistir en el paper clau del Juanjo Garra com a fortalesa. “Fins i tot l’any del descens amb prou feines vam perdre punts a casa. Gràcies al suport de la nostra afició vam assolir l’ascens i volem que aquest any el Juanjo Garra torni a estar ple. El nivell dels partits a Superlliga 2 serà molt atractiu per al públic”, va concloure.